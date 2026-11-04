Bob Dylan in Vaticano da Papa Leone XIV, la foto riporta alla memoria il legame con Giovanni Paolo II

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Non è la prima volta che Bob Dylan ha a che fare con un Pontefice. A riaccendere i riflettori su questo legame è la foto di Padre Antonio Spadaro, che mercoledì 4 novembre ha immortalato il cantautore in Vaticano insieme a Papa Leone XIV. Lo scatto ha riportato alla memoria il rapporto tra Dylan e Giovanni Paolo II, con tanto di citazione del testo di Blowin’ in the wind da parte dell’allora Papa.

La foto con Papa Leone XIV

Padre Antonio Spadaro, scegliendo come colonna sonora Blowin’ in the wind (scelta decisamente non casuale), ha accompagnato personalmente Dylan in Vaticano, “insieme ad Andrea Monda”, ha scritto su Facebook.

Proprio sul social, ha pubblicato la foto del cantautore e del Pontefice che si stringono la mano: “Non senza l’emozione di vivere un incontro che ha il sapore della storia e la sensazione che, ad ogni passo nel Palazzo apostolico, sarebbe potuta accadere qualunque cosa! Con noi Carlo Feltrinelli, e Susan Pullman. Il 31 luglio Leone aveva incontrato Patti Smith“.

Perché Bob Dylan è in Italia?

Bob Dylan è in Italia da alcuni giorni per una serie di concerti: il 2 novembre si è esibito a Milano, il 5 sarà di scena proprio a Roma, mentre il 7 salirà sul palco di Bologna, città particolarmente significativa.

Quando Bob Dylan cantò per Giovanni Paolo II a Bologna nel 1997

Il momento più alto e iconico del contatto diretto tra Bob Dylan e i vertici della Chiesa cattolica risale al 27 settembre 1997. Durante il XXIII Congresso Eucaristico Mondiale a Bologna, davanti a una folla immensa di 300 mila giovani, Giovanni Paolo II volle fortemente un evento musicale straordinario, aprendo le porte della Chiesa al rock d’autore.

In quell’occasione, Bob Dylan si esibì eseguendo tre brani che fecero epoca: Forever Young, A Hard Rain’s A-Gonna Fall e la celeberrima Knockin’ on Heaven’s Door. Al termine del concerto, il musicista americano incontrò personalmente Karol Wojtyla, stringendogli la mano in una foto che fece il giro del mondo. Il Papa, in quell’evento, utilizzò proprio i versi e le domande esistenziali di Dylan in Blowin’ in the wind per dialogare con le nuove generazioni.

Bob Dylan e il rapporto con la fede

Il rapporto di Bob Dylan con il sacro è uno dei capitoli più affascinanti e complessi della sua storia, tanto che ha attraversato diverse confessioni e tradizioni religiose in un cammino di ricerca personale sempre aperto.

Il suo vero nome, Robert Allen Zimmerman, palesa le sue origini ebraiche: ha festeggiato il Bar Mitzvah nel 1954 ed è proprio nell’Antico Testamento che ha il suo primissimo e più solido sostrato poetico. L’immagine del “profeta di sventura”, del deserto e della giustizia divina accompagnerà la sua produzione fin dagli esordi folk degli anni ’60 con brani come A Hard Rain’s A-Gonna Fall (scelto proprio nel 1997 a Bologna).

Alla fine degli anni Settanta, dopo la dolorosa separazione dalla moglie Sara Lownds e un periodo di crisi profonda, Dylan si è convertito al Cristianesimo evangelico di matrice pentecostale, aderendo alla Vineyard Christian Fellowship.

Dalla metà degli anni Ottanta ha riallacciato i rapporti con la comunità ebraica e in particolare con il movimento ortodosso Chabad-Lubavitch, facendosi fotografare in preghiera al Muro del Pianto a Gerusalemme per il Bar Mitzvah del figlio Jesse.

Il grande concerto del 1997 a Bologna davanti a Papa Giovanni Paolo II segnò invece momento di massimo avvicinamento istituzionale alla Chiesa Cattolica. Nonostante lo scetticismo iniziale di alcune frange vaticane – compreso l’allora Cardinale Joseph Ratzinger, cauto nel trasformare una rockstar in un profeta -, l’evento dimostrò come il linguaggio dylandiano superasse le barriere confessionali.