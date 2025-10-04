Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

1.100 piante di marijuana sequestrate a dai Carabinieri a Bobbio. L’azione è stata condotta per contrastare la produzione e la distribuzione di sostanze stupefacenti in una zona boschiva isolata della provincia piacentina. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato reso possibile grazie all’intensificazione dei controlli e alla collaborazione dei cittadini, che hanno segnalato movimenti sospetti nell’area montana.

La scoperta della piantagione: segnalazioni e controlli mirati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la scoperta della maxi piantagione è avvenuta dopo una serie di controlli intensificati nella zona montana di Bobbio. Alcuni cittadini, attenti alle dinamiche del territorio e sensibili ai fenomeni di illegalità, hanno segnalato alle forze dell’ordine la presenza di attività sospette nei pressi della strada provinciale SS.654 Val Nure, alle pendici del Monte Armeno. Queste segnalazioni hanno spinto i militari dell’aliquota operativa a mappare l’area e a effettuare accertamenti approfonditi, che hanno portato all’individuazione della coltivazione illegale.

Dimensioni e caratteristiche della piantagione

L’area interessata dalla coltivazione era suddivisa in due aree contigue: una di circa 1.600 mq e l’altra di circa 180 mq. All’interno di questi appezzamenti, i carabinieri hanno rinvenuto 1.098 piantine di marijuana di varie dimensioni, coltivate con cura e dotate di un sistema di irrigazione sofisticato. Il sistema, progettato per attingere acqua da un torrente locale, garantiva un apporto idrico costante alle piante, favorendo la crescita della coltivazione illegale e rendendo la piantagione particolarmente produttiva.

Materiale sequestrato e modalità operative

Oltre alle piante, i militari hanno sequestrato diversi attrezzi agricoli, irrigatori e materiale specifico per la cura delle coltivazioni. Questi strumenti erano stati utilizzati dai responsabili per ottimizzare la crescita delle piante e gestire la piantagione in modo efficiente. L’operazione si è svolta senza incidenti o situazioni di pericolo, grazie a un’attenta attività di monitoraggio dell’area da parte dei carabinieri della Compagnia di Bobbio.

Analisi e distruzione della marijuana

Una volta completato il sequestro, i militari hanno raccolto i campioni necessari per le analisi chimico-biologiche, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Successivamente, tutte le piante e il materiale agricolo sono stati distrutti sul posto tramite incenerimento, per evitare qualsiasi rischio di dispersione o riutilizzo. L’operazione ha rappresentato un duro colpo alla produzione e alla distribuzione di sostanze stupefacenti nella zona, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai fenomeni di illegalità legati al traffico di droga.

IPA