Bobby J Brown attore di The Wire morto a 62 anni nell'incendio in un fienile, moglie gravemente ustionata

È morto l’attore Bobby J. Brown, famoso per il suo ruolo nella serie tv The Wire. Brown sarebbe deceduto a causa di un incendio scoppiato nel fienile della sua abitazione, iniziato quando l’attore ha tentato di far partire un veicolo con la batteria scarica. Gravemente ustionata nell’incidente anche la moglie di Brown.

La testata statunitense Tmz ha riportato che l’attore Bobby J. Brown, famoso per la serie tv The Wire, dove interpretava l’agente Bobby Brown, è morto in un incendio.

Le autorità mediche del Maryland, lo Stato dove Brown viveva, hanno comunicato che la causa della morte sarebbe da ricondursi all’inalazione di fumo e alle gravi ustioni riportate.

La figlia di Brown ha spiegato a Tmz che secondo i medici, il padre avrebbe perso conoscenza a causa del fumo e non avrebbe sofferto delle ustioni. Brown aveva 62 anni.

La dinamica dell’incidente

L’incendio sarebbe nato a causa di un incidente. Brown avrebbe tentato di far partire un veicolo con la batteria scarica all’interno del suo fienile e da qui sarebbe nato il rogo.

Brown avrebbe subito chiamato i familiari per farsi portare un estintore e spegnere l’incendio, ma quando i parenti sono arrivati sul posto, il fienile era già completamente avvolto dalle fiamme.

La moglie di Brown si sarebbe gravemente ustionata nel tentativo di salvarlo.

La carriera di Bobby J Brown

Il ruolo per cui Brown era più noto è quello ricoperto nella famosa serie tv The Wire, che all’inizio degli anni 2000 cambiò il genere poliziesco.

Nello show, Brown ha ricoperto per 12 episodi il ruolo di un agente di polizia quasi suo omonimo, Bobby Brown. Nello stesso periodo era apparso per tre episodi in un’altra famosa serie poliziesca, Law & Order: Unità speciale.

Negli anni successivi ha partecipato a diverse serie televisive, tra cui Veep e We Own This City, e ad alcuni film tra cui Miss Virginia. Nel 2005 è anche stato regista e sceneggiatore del documentario Off the Chain.