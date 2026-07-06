Bobby Solo contro l'organizzatore del concerto a Castiglione del Lago, "lo denuncio, miliardi di moscerini"

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Il 4 luglio 2026 Bobby Solo avrebbe dovuto esibirsi alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria. Il concerto è stato tuttavvia annullato a causa dell’invadente presenza di “miliardi di moscerini”. L’organizzatore dell’evento ha minacciato di ricorrere alle vie legali per il mancato impegno, ma il cantante afferma di non esser venuto meno al proprio dovere e pensa a una denuncia.

Salta il concerto di Castiglione del Lago

“Siamo arrivati, abbiamo montato tutto sul palco e poi siamo stati circondati da miliardi di moscerini che ci pizzicavano e ci mordevano”.

Così Bobby Solo, ai microfoni dell’agenzia ANSA, ricorda l’esperienza alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria, dove avrebbe dovuto esibirsi lo scorso 4 luglio.

ANSA

“C’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema” ricorda il cantante di quella sera.

Proprio a causa dei moscerini acquatici, Bobby Solo e la sua band scelsero di rinviare l’esibizione a settembre, scatenando le ire dell’organizzazione.

Le accuse dell’organizzazione

L’organizzazione del Festival dei Tramonti entro cui si iscriveva l’esibizione di Bobby Solo ha in seguito fatto sapere di star “valutando di procedere per vie legali, poiché l’artista aveva già ricevuto il compenso pattuito”.

“L’organizzazione voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. – si legge in un comunicato – L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione”.

A pesare è la motivazione del ritiro, da rivedersi proprio nei chironomici, i moscerini acquatici. Scelta definita “tanto improvvisa quanto ingiustificata” dai responsabili del Festival.

Dopo aver tempestivamente informato il pubblico, si è proceduto a un rimborso totale dei biglietti già acquistati.

Bobby Solo minaccia la denuncia

“In non sono assolutamente scappato” risponde Bobby Solo, all’anagrafe Roberto Satti, tramite i microfoni di ANSA.

Il cantante sottolinea che “l’organizzatore aveva accettato di rinviare lo spettacolo a settembre” adducendo a riguardo alcuni messaggi WhatsApp che lo testimoniano.

Di fronte alle minacce legali, Satti risponde: “Sarò io a denunciarlo per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine”.

L’artista lamenta infine l’organizzazione dell’intero Festival. “In Umbria c’è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini. – spiega – Se l’organizzatore lo sa da più di un anno, per quale motivo ha voluto fare il concerto in un’arena all’aperto circondata da 500 cespugli pieni di insetti invece che nella bellissima piazza di Castiglione, dove c’è solo asfalto e il problema non si poneva?”.