È stato arrestato oggi pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino Bobo Jiang, cittadino cinese ricercato a livello internazionale per traffico di stupefacenti e considerato esponente di spicco della criminalità sinica pratese e milanese. Jiang era stato catturato a Barcellona lo scorso 1° settembre nel corso di una complessa operazione transnazionale, ed è stato estradato in Italia grazie alla collaborazione tra le autorità di diversi Paesi europei.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la cattura di Bobo Jiang rappresenta il risultato di una lunga e articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato e condotta in sinergia con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, il Fugitive Active Search Team (FAST) Italia del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (S.C.I.P.), e le forze di polizia di Belgio e Spagna.

L’evasione e l’inizio delle indagini

Le indagini sono partite il 10 luglio, quando Bobo Jiang è riuscito a evadere dagli uffici della Questura di Prato durante le procedure di identificazione successive al suo arresto. La fuga ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine, che hanno avviato una ricerca su scala internazionale. Le prime evidenze investigative hanno suggerito che il fuggitivo si fosse diretto all’estero, spingendo la Procura di Prato ad attivare i canali di cooperazione internazionale, in particolare attraverso Eurojust e il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

La cooperazione internazionale e la rete ENFAST

Per localizzare Jiang, le autorità italiane hanno richiesto l’intervento del FAST Italia e attivato la rete ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams) in Belgio e Spagna. Le informazioni raccolte hanno permesso di ipotizzare la presenza del ricercato in questi Paesi. Grazie alla collaborazione tra FAST Italia, FAST Belgio, la Squadra Mobile di Prato e la Polizia di Anversa, è stato possibile geolocalizzare l’utenza telefonica utilizzata da Jiang, che risultava attiva su diverse celle nell’area di Anversa.

Il monitoraggio e la fuga tra Belgio, Spagna e Francia

Il costante monitoraggio del telefono in uso al fuggitivo, reso possibile dagli strumenti di cooperazione giudiziaria attivati dalla Procura di Prato, e le verifiche tramite le Passenger Information Unit (PIU) di Italia e Spagna, hanno permesso di seguire gli spostamenti di Jiang dal Belgio alla Spagna. L’uomo è riuscito a lasciare il Belgio con un volo aereo, utilizzando un passaporto autentico ma intestato a un altro cittadino cinese residente a Barcellona, riuscendo così a eludere i controlli alle frontiere. Questo stratagemma si inserisce in un contesto più ampio di supporto fornito da una rete criminale di connazionali, attiva in diversi Paesi europei, che ha garantito a Jiang mezzi di trasporto a noleggio, ospitalità e assistenza logistica.

L’intensificazione delle ricerche e l’arresto a Barcellona

A partire dal 4 agosto, le attività di ricerca si sono ulteriormente intensificate grazie allo scambio informativo tra la Squadra Mobile di Prato e il FAST spagnolo, composto da operatori della Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO). L’azione congiunta ha consentito di monitorare gli spostamenti di Jiang dalla periferia di Barcellona fino a brevi incursioni in territorio francese. L’arresto è avvenuto nel contesto di una vasta operazione che ha visto la partecipazione di membri del Servizio Centrale Operativo, della Squadra Mobile di Prato e della Policía Nacional – UDYCO.

Il mandato di arresto europeo e l’estradizione

L’operazione ha permesso di dare esecuzione al Mandato di Arresto Europeo (MAE) emesso il 23 luglio dalla Procura della Repubblica di Prato e trasmesso alla Divisione S.I.Re.N.E. del S.C.I.P. per l’attivazione delle procedure di localizzazione in tutta l’area Schengen. L’esito positivo dell’operazione ha confermato l’efficacia della rete ENFAST nella rapida individuazione e cattura di soggetti pericolosi a livello europeo, grazie all’integrazione tra capacità investigative, strumenti tecnologici avanzati e cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia.

