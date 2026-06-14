Bocciata a scuola per le assenze ma è in coma da 18 mesi, il caso di una ragazza di 17 anni di Battipaglia

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Una ragazza di 17 anni, in coma da circa diciotto mesi per una grava patologia cerebrale, è stata bocciata dalla propria scuola a causa delle troppe assenze. Dura la reazione del padre che ha parlato di “atto disumano”. Per il dirigente scolastico, invece, si è trattato di un provvedimento inevitabile per le normative vigenti.

Ragazza di 17 anni in coma bocciata a scuola

Sta facendo discutere il caso di una ragazza di 17 anni che è stata bocciata a causa dell’eccessivo numero di assenze ma che è ricoverata in coma da circa 18 mesi.

Criticato dalla famiglia della giovane, l’atto è stato giustificato dall’istituto che frequenta in quanto conforme alle disposizioni previste dalla normativa nazionale scolastica.

Il caso a Battipaglia

La minorenne è ricoverata in stato di coma in ospedale a causa di una grave patologia cerebrale da dicembre 2024. Da allora non ha potuto frequentare l’istituto superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Come riporta il Corriere della Sera, alla famiglia negli ultimi giorni è arrivata la documentazione relativa agli esiti scolastici, con il provvedimento di bocciatura disposto dal consiglio di classe.

Nello scrutinio finale è stata indicata come “non classificata” a causa delle assenze che avrebbero reso impossibile procedere alla valutazione.

Le reazioni e cosa prevede la legge

Dura la reazione della famiglia della ragazza di Battipaglia, Salerno. Il padre ha contestato formalmente il provvedimento e inviato una lettera all’istituto definendolo “offensivo e disumano” e chiedendone l’annullamento.

La difesa del dirigente scolastico, Luca Mattiocco, è arrivata in un’intervista a Il Mattino. “L’anno scorso la studentessa era stata ammessa alla classe successiva sulla base delle valutazioni già disponibili nel primo quadrimestre, quest’anno invece non c’erano elementi valutativi, la normativa non consente di procedere allo stesso modo. Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità”, ha spiegato.

La normativa nazionale – e in particolare l’articolo 14 del Dpr 122/2009 – d’altronde stabilisce che gli studenti delle scuole superiori debbano frequentare almeno il 75% del monte ore annuale per poter essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Sono previste comunque delle deroghe per situazioni eccezionali, come i gravi motivi di salute, purché vi siano comunque elementi sufficienti per una valutazione complessiva dello studente.