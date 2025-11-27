Bocciatura al Ponte sullo Stretto dalla Corte dei Conti, i motivi del no tra nodi ambientali e appalti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Svelato il perché dell’ennesimo stop al Ponte sullo Stretto di Messina: la Corte dei Conti ha reso pubbliche le motivazioni della mancata registrazione della delibera Cipess che destinava 13,5 miliardi di euro alla grande opera. Le criticità riguardano tre punti: il rispetto delle direttive ambientali Ue, le procedure di appalto e la solidità del piano finanziario.

Stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto

È un pronunciamento articolato in 33 pagine a demolire l’impianto tecnico-amministrativo predisposto dal Governo sul Ponte di Messina. Il primo rilievo riguarda la direttiva europea 92/43/CE sulla conservazione degli habitat naturali.

Secondo le toghe, il Governo avrebbe tentato di derogare impropriamente a tali obblighi ricorrendo alla procedura Iropi e qualificando l’opera come infrastruttura strategica anche ai fini della difesa Nato. Una scelta ritenuta priva di un’adeguata istruttoria tecnica e documentale.

Un render del Ponte sullo Stretto di Messina

A questo proposito, per aprire una parentesi, si ricorda come fu il presidente americano Donald Trump a bocciare l’iniziativa del Governo, che sperava di riuscire a far figurare il Ponte sullo Stretto come spesa strategica relativa alla difesa.

Per continuare, i giudici contabili evidenziano che la relazione Iropi non contiene elementi identificativi, non dà conto del coinvolgimento delle amministrazioni competenti e propone un’unica soluzione, il ponte a campata unica, senza una comparazione approfondita con alternative percorribili. La Commissione europea, con una nota del 15 settembre 2025, aveva già segnalato la necessità di un chiarimento complessivo sugli impatti ambientali e sull’interesse pubblico prevalente, confermando i dubbi sul percorso seguito dall’esecutivo.

La Corte dei Conti entra poi nel merito della procedura di aggiudicazione. Il governo ha scelto di riattivare la gara avviata nel 2003 e sospesa nel 2012, senza indire un nuovo appalto. Una decisione che, a giudizio dei magistrati contabili, viola l’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE in quanto le modifiche intervenute nel progetto sono tali da alterare in modo sostanziale assetto contrattuale, condizioni economiche e modalità di esecuzione.

Le variazioni riguardano il diverso riparto dei rischi e la totale copertura pubblica dei costi. Tali variazioni avrebbero potuto attrarre nuovi operatori economici se inserite nella gara iniziale.

Oltre al tema della mancata concorrenza, la Corte dei Conti sottolinea l’incertezza persistente sul costo finale dell’opera, che include voci ancora non contrattualizzate per centinaia di milioni di euro, rendendo non verificabile il rispetto del limite del 50% per cento di incremento massimo ammissibile rispetto all’appalto originario.

C’è poi la questione della mancata acquisizione del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, previsto dal decreto-legge n. 201/2011 per la definizione del piano tariffario e del correlato piano economico-finanziario. Anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici non è stato richiesto. Per la Corte dei Conti, procedere senza tali passaggi rende invalida la catena delle autorizzazioni.

La reazione del Ministero

Il Ministero delle Infrastrutture ha diffuso una nota in cui prende atto del pronunciamento, ribadendo che l’iter per la realizzazione dell’opera va avanti e che tecnici e giuristi sono già impegnati a riformulare gli atti per superare tutte le criticità.

Opposizione all’attacco di Salvini

Dalle opposizioni la reazione più dura è quella di Angelo Bonelli di Avs, che parla di “totale illegittimità della procedura” e denuncia uno “scandalo compiuto ai danni dei soldi degli italiani”.

Bonelli chiede le dimissioni di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci. Ma non è tutto: il parlamentare annuncia inoltre l’invio di un esposto alla Corte dei Conti europea.