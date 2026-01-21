Bodybuilder Andrea Lorini morto a Chiari per un malore, trovato nel letto di casa dalla madre

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il bodybuilder Andrea Lorini è morto a Chiari a causa di un malore: il 48enne è stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre. Ex campione a livello nazionale nella sua disciplina e molto noto nel Bresciano, l’uomo lascia due figli. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe spento in seguito a un infarto.

Lutto nel Bresciano: è morto Andrea Lorini

La comunità di Chiari, in provincia di Brescia, è sotto shock per la morte di un volto noto della zona: Andrea Lorini, famoso bodybuilder a livello nazionale e coach di fitness, è venuto a mancare a 48 anni.

L’uomo è morto nel sonno per cause naturali, stroncato da un infarto fulminante. A scoprire il suo corpo ormai privo di vita è stata sua madre Nadia nella mattinata di martedì 20 gennaio. Repentino l’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi nel suo appartamento ma per il 48enne ormai non c’era più niente da fare

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Gli accertamenti e le cause naturali

Andrea Lorini è stato trovato senza vita nel letto di casa: aveva 48 anni. Era un ex atleta e un coach molto conosciuto nelle palestre del territorio.

In precedenza, era stato un noto campione di bodybuilding, attività che aveva svolto sino all’avvento del Covid. Non è stata disposta l’autopsia sul suo corpo. Secondo gli accertamenti, la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali con un infarto che gli è stato fatale. Come scrive Il Giornale di Brescia, il funerale di Lorini si svolgerà giovedì 22 gennaio alle ore 15 nel Duomo dei Santi Faustino e Giovita di Chiari.

La morte di Lorini arriva a poche ore da quella di Vania Vettorazzo, 21enne, che ha perso la vita nel pomeriggio del 20 gennaio a Dosson di Casier (Treviso) anche lei per un malore improvviso sopraggiunto mentre stava seguendo una lezione di pilates in palestra.

Chi era il bodybuilder

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del bodybuilder e di vicinanza nei confronti della sua famiglia. Sui suoi profili social si leggono tanti attestati di stima e di affetto nei confronti di una persona che aveva assistito tante persone nel Bresciano. Lorini lascia due figli.

Era stato un atleta di livello nazionale: nel 2017 era arrivato terzo ai Campionati Ifbb nella categoria 90 chilogrammi, risultato bissato due anni dopo. Di lì a poco aveva rinunciato all’attività agonistica nel bodybuilding pur continuando ad allenarsi assiduamente.

Aveva lavorato alla palestra The Gym Game e collaborato alla gestione della Planet Fitness & Wellness di Coccaglio, Brescia. In passato, come suo padre Pietro, aveva avuto esperienze anche nel settore assicurativo.