Boeing condannata per l'incidente aereo in Etiopia, risarcimento da 29 milioni ai parenti della vittima

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tribunale di Chicago ha inflitto una pesante condanna al colosso dell’aviazione americana: l’azienda Boeing dovrà pagare la somma di 29 milioni di dollari alla famiglia di Michael Ryan per il tragico incidente aereo avvenuto in Etiopia nel 2019. Il disastro provocò la scomparsa di 157 persone e scosse l’intero settore del trasporto commerciale.

Boeing condannata per l’incidente aereo in Etiopia

La vedova della vittima, un ingegnere irlandese del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite impegnato in importanti missioni umanitarie internazionali, ha scelto con determinazione di rifiutare le offerte di risarcimento spontanee avanzate dalla Boeing.

Come riporta La Repubblica, la donna ha definito tali cifre come “denaro insanguinato”, decidendo invece di devolvere la propria quota personale a una fondazione specializzata nella promozione della sicurezza nei cieli.

La famiglia ha preteso un processo pubblico con giuria per accertare in aula le responsabilità dirette del costruttore, ottenendo così una chiara pronuncia di condanna.

Cosa successe dopo il decollo in Etiopia

La tragedia dell’esemplare di 737 Max 8, precipitato soltanto pochi minuti dopo il decollo dalla capitale etiope, ha rappresentato il secondo drammatico episodio nell’arco di soli cinque mesi dopo lo schianto del volo Lion Air in Indonesia.

Le due imponenti catastrofi aeree complessive, in cui persero la vita 346 persone, furono causate dal malfunzionamento del sistema informatico e del software anti-stallo Mcas.

Nello scorso mese di maggio la stessa corte di Chicago aveva già condannato la società a versare 49,5 milioni di dollari ai familiari della giovane cittadina americana Samya Stumo, rimasta anch’essa vittima nel disastro africano.

Cosa ha dovuto ammettere pubblicamente Boeing e perché

Nonostante la Boeing abbia risolto l’ampia maggioranza dei contenziosi giudiziari stipulando accordi finanziari riservati con le parti offese, la strategia del patteggiamento non ha impedito ad alcuni familiari di adire le vie legali ordinarie.

L’azienda americana è finita parallelamente nel mirino delle autorità finanziarie e della Sec statunitense per aver fornito informazioni parziali, fuorvianti e non trasparenti agli investitori del mercato azionario.

La dirigenza del gruppo ha dovuto infine riconoscere apertamente i propri gravi difetti di fabbricazione e le criticità di progettazione che avevano tragicamente compromesso la gestione del velivolo da parte dei piloti.