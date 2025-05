Boeing patteggia per i disastri sui 737 Max in cui morirono anche 8 italiani, niente conseguenze penali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La società produttrice di aerei Boeing ha patteggiato con il dipartimento di Giustizia americano per i due incidenti causati da malfunzionamenti sui 737 Max nel 2018 e nel 2019, in cui morirono più di 300 persone, tra cui anche 8 italiani: non ci sarà alcuna ripercussione penale.

Il patteggiamento di Boeing

Boeing, la più importante società produttrice di aerei al mondo, ha patteggiato con il dipartimento di Giustizia americano per due gravi incidenti causati da malfunzionamenti sui 737 Max, in cui morirono 346 persone.

Per l’azienda, in grave difficoltà da più di un anno proprio a causa dei difetti di produzione di molti suoi modelli, non ci sarà nessuna ripercussione penale per quanto accaduto alle persone coinvolte negli schianti.

Fonte foto: ANSA I resti di uno degli aerei che si schiantarono tra il 2018 e il 2019

Il nuovo accordo deve ancora essere approvato dal giudice che ha giurisdizione sul caso, ma dovrebbe obbligare Boeing ad ammettere di aver ostacolato la supervisione federale e condannarla al pagamento di una multa e alla partecipazione al fondo per i risarcimenti alle famiglie delle vittime.

I disastri dei 737 Max

Il 29 ottobre del 2018 un Boeing 737 Max 8 che operava il volo 610 della Lion Air, in partenza dall’aeroporto di Giacarta, in Indonesia, si schiantò subito dopo essere decollato, provocando la morte di tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio, per un totale di 189 morti.

Pochi mesi dopo, il 10 marzo del 2019, un altro Boeing 737 Max 8, che operava il volo 302 della Ethiopian Airlines in partenza da Addis Abebea, in Etiopia, ebbe lo stesso incidente, che causò la morte di 157 persone.

Fu questo secondo incidente a dare il via alla sospensione dell’utilizzo dei 737 Max 8 in tutto il mondo e portò alle dimissioni dell’allora amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg.

Gli italiani morti negli incidenti

Le 8 vittime italiane dei disastri di Boeing si trovavano tutte sul volo 302 della Ethiopian Airlines. Tra loro c’era l’archeologo di fama internazionale Sebastiano Tusa, alcuni operatori della onlus Africa Tremila, e altri impiegati dal Wfp dell’Onu.

Buona parte delle famiglie delle vittime ha tentato di opporsi al raggiungimento di un accordo tra il Governo degli Stati Uniti e Boeing, volendo vedere riconosciuta in tribunale la responsabilità dell’azienda.

Boeing ha continuato ad avere problemi con i propri aerei, che negli ultimi anni si sono manifestati in una serie di incidenti che, a loro volta, hanno portato a una seria crisi della società americana.