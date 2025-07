Bollino arancione in 6 città col ritorno del caldo e temperature oltre i 40 gradi, ma attenzione ai temporali

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Caldo intenso e rischio temporali sull’intera Penisola per questo proseguimento d’estate. Il Ministero della Salute ha emanato un bollettino sulle ondate di calore per il long weekend 18-21 luglio. Le previsioni meteo sono impietose, figurano ben 6 città con bollino arancione.

Caldo oltre 40 gradi

Entrando nel dettaglio, secondo le previsioni di 3B meteo, ci sarà un’intensa ondata di caldo africano proveniente dal deserto algerino a partire da sabato 19 luglio con picchi di 40 gradi nelle zone interne lontane dal mare di centro e sud Italia.

Sabato 19 luglio si registrano temperature elevatissime in Sardegna mentre domenica 20 luglio l’ondata di caldo africano si estende anche in Sicilia e in Puglia.

ANSA Rischio temporali nel weekend

Afa record anche sulle coste tirreniche e adriatiche con punte di superiori ai 40 gradi.

Anche lunedì 21 luglio si registra una giornata da solleone, in particolare:

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Una leggera brezza estiva potrebbe allietare solo le zone costiere.

Le zone a rischio temporali

Per il long weekend del 18-21 luglio le previsioni meteo parlano anche delle classica combo afa record e forte temporali estivi.

Complice una depressione sul Regno Unito, come riporta 3B Meteo, sono previsti rovesci sulle Alpi Occidentali sabato 19 luglio con temporali localmente intensi in Piemonte e Lombardia, in cui c’è anche il rischio grandine.

Al Sud tempo stabile e soleggiato.

Domenica 20 luglio il maltempo tocca la Liguria con possibili temporali isolati a tarda sera su Alpi e Prealpi.

Le città da bollino arancione

Secondo il bollettino del 18 luglio emanato dal Ministero della Salute, sono sei le città a rischio, etichettate con bollino arancione:

Bari, bollino arancione 20 luglio

Cagliari, bollino arancione 20 luglio

Campobasso, bollino arancione 20 luglio

Palermo, bollino arancione 19 e 20 luglio

Perugia, bollino arancione 19 e 20 luglio

Roma, bollino arancione 20 luglio

Attenzione alle ondate di calore che si verificano quando le temperature sono molto elevate per più giorni consecutivi, caratterizzate anche da forte umidità e assenza di ventilazione.

Caldo, i rischi per la salute

Il Ministero della Salute precisa che ci sono diversi rischi per la popolazione quando si verificano ondate di calore.

In particolare, condizioni di caldo estreme, possono aggravare condizioni di salute già precarie mentre anche un’esposizione prolungate al sole per soggetti sani può creare problemi. Tra questi figurano insolazioni, crampi, congestioni con rischio edema e disidratazione.

Il consiglio resta sempre quello di bere molta acqua ed evitare le ore più calde.