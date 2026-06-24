Bollino rosso in 17 città per le ondate di calore, il caldo afoso dovrebbe durare almeno fino a inizio luglio

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Allarme bollino rosso per il caldo i 17 città. Il ministero della Salute segnala che le ondate di calore possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Le alte temperature potrebbero protrarsi fino ai primi giorni di luglio. Si tratta di una delle più intense ondate di caldo in Europa degli ultimi anni con aree che hanno raggiunto valori eccezionali.

L’ondata di caldo fino a luglio

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

ANSA

In molte aree le temperature hanno raggiunto valori eccezionali per il mese di giugno, con numerosi record e condizioni di forte disagio dovute non solo alle massime elevate, ma anche alle temperature notturne molto alte.

Al momento, le previsioni indicano che il caldo continuerà a dominare la scena almeno fino alla fine di giugno.

I primi segnali di un possibile cambiamento emergono all’inizio di luglio. Le ultime elaborazioni mostrano infatti una possibile perdita di forza e compattezza della cupola di calore, con un suo graduale arretramento verso ovest. Questo potrebbe consentire alle perturbazioni atlantiche di avvicinarsi maggiormente al Vecchio Continente.

Le città da bollino rosso

Il 24 giugno, il ministero della Salute segnala 16 città da bollino rosso mentre il 25 giugno saranno 17 le località con temperature eccessive.

Nello specifico il caldo si fa sentire in modo preoccupante a: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.

Il 25 giugno, a queste località, si aggiunge anche Bari.

I rimedi contro il caldo

La Protezione Civile ha diramato dei consigli per evitare rischi nelle giornate caratterizzate da ondate di calore.

È preferibile non uscire nelle ore più calde, dalle 11 alle 18 e proteggere bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

In casa o sul posto di lavoro, il suggerimento è di proteggersi dal calore del sole con tende o persiane e impostare il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°- 27° gradi. Se si utilizza un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.

Bisogna bere molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangiare frutta fresca. Evitare invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.

Si consiglia di seguire un’alimentazione equilibrata e consumare pasti leggeri, scegliere abiti comodi e leggeri, evitare fibre sintetiche e, all’aperto, indossare cappelli leggeri e di colore chiaro.