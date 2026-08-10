Bollino rosso per il caldo in 19 città in Italia lunedì 10 agosto 2026, è emergenza in vista di Ferragosto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Italia ancora nella morsa del caldo. Prosegue l’ondata di calore che sta interessando il nostro Paese e l’Europa. Oggi, 10 agosto, sono 19 le città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per i possibili rischi sulla salute, mentre diverse regioni sono alle prese con siccità e incendi. E stando alle previsioni, non ci sono miglioramenti in vista a breve, l’afa perdurerà almeno fino a Ferragosto.

Ancora caldo rovente in Italia

Ancora caldo rovente e afa in Italia, non accenna a placarsi l’ondata di calore che da giorni sta interessando l’Europa occidentale e il Mediterraneo.

Nelle principali città è ancora allerta caldo, da Milano a Roma, da Firenze a Napoli, con temperature fino a 38 gradi.

ANSA

Diversi temporali, anche violenti, hanno portato un po’ di sollievo nel Nord Italia, ma soltanto per poco, facendo scendere a 19, sulle 27 monitorate, le città con il bollino rosso.

Lunedì 10 agosto bollino rosso in 19 città

Stando all’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, sono 19 le città con il bollino rosso, il livello massimo di allerta per i possibili rischi del caldo sulla salute.

Ecco l’elenco delle città con bollino rosso oggi, lunedì 10 agosto 2026:

Ancona

Bari

Bologna

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Reggio Calabria

Rieti

Roma

Viterbo

Queste invece le città con bollino arancione:

Bolzano

Brescia

Milano

Trieste

Venezia

Verona

Bollino giallo invece per Cagliari e Torino.

Allerta fino a Ferragosto

Fa caldo e continuerà a fare caldo anche nei prossimi giorni, nella settimana che porta a Ferragosto.

L’Italia è ancora saldamente nella morsa dell’anticiclone africano, che porta tempo stabile, soleggiato e alte temperature su gran parte della penisola.

Stando alle previsioni, la settimana che inizia oggi, 10 agosto, compreso sabato 15 agosto, sarà caratterizzata da caldo torrido e alte temperature.

Con le massime attorno ai 36-38 gradi praticamente in tutta Italia, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne.

