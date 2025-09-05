Bollino rosso per il controesodo, previsti 12,8 milioni di spostamenti: traffico verso le grandi città

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La fine dell’estate è il controesodo, il momento in cui gli italiani tornano verso le grandi città per riprendere la propria quotidianità. Saranno oltre 12 milioni di spostamenti tra venerdì e domenica. La rete Anas annuncia traffico da bollino rosso.

Bollino rosso per weekend 5-7 settembre

Si sta già preparando sulle strade il traffico dell’ultimo controesodo estivo: il flusso di veicoli che dalle zone turistiche si immette sulle autostrade verso le principali città.

Il weekend di venerdì 5 settembre e domenica 7 settembre sarà particolarmente difficile. Le previsioni di Autostrade per l’Italia lo segnalano come bollino rosso, non l’ultimo, ma il più intenso.

ANSA Traffico sull’autostrada

Sono ancora in corso però le misure per gestire il traffico, con la sospensione e la chiusura di oltre 1.300 cantieri. Inoltre sono previsti i dispositivi di rilevazione e comunicazione del traffico in tempo reale che permettono di gestire al meglio il flusso attraverso comunicazioni ufficiali, direttamente ai viaggiatori.

Le giornate a rischio e le strade più trafficate

Il bollino rosso interesserà tutto il weekend del 5-7 settembre, con traffico intenso soprattutto nel pomeriggio di venerdì 5, l’intera giornata di sabato 6 e la mattina di domenica 7 settembre.

Il bollino rosso dovrebbe rientrare proprio nel pomeriggio di domenica 7, alla vigilia di un inizio settimana all’insegna del ritorno all’attività quotidiana e lavorativa.

Le tratte segnalate a rischio sono:

la A2, “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;

la A1, “Milano-Napoli”;

la A14, “Bologna-Taranto”;

la A4, “Milano-Venezia”;

la A10, “Genova-Ventimiglia”;

la A8, “Milano-Varese”;

l’Autostrada A19 “Palermo-Catania”;

l’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia;

i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine.

12,8 milioni di spostamenti

Saranno oltre 12 milioni di spostamenti previsti tra venerdì e domenica. Non solo chi rientra, ma anche chi si concede un ultimo weekend fuori prima del ritorno alla quotidianità.

Anas ha già comunicato che è previsto un traffico intenso per tutto il weekend, nel quale si incontrano controesodo verso le grandi città e fuga verso le località turistiche da nord a sud.

Sarà un weekend contrassegnato anche dalle alte temperature, sole e sereno su gran parte dell’Italia. Weekend perfetto per mettersi in viaggio, e per questo l’invito è di guidare con attenzione e prudenza per garantire la sicurezza stradale.