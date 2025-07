Bollo auto 2026, le nuove regole e cosa cambia tra pagamento, scadenze ed esenzioni: a cosa stare attenti

Dal 2026 cambiano le regole per il bollo auto: per i veicoli immatricolati a partire dal nuovo anno, il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione annuale, senza possibilità di rateizzazione. L’importo continuerà a dipendere dalla potenza del motore e dalla classe ambientale, ma saranno le Regioni a gestire in autonomia scadenze, aliquote ed eventuali esenzioni.

Unico versamento per il bollo auto 2026

La novità arriva con il decreto attuativo della riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. Con il nuovo sistema l’articolo sul bollo auto 2026 introduce l’obbligo di versare l’intero importo in un’unica soluzione, eliminando la possibilità di pagamenti frazionati.

La scadenza sarà legata al mese di prima immatricolazione, che rimarrà valida anche negli anni successivi. Il cambiamento semplifica la burocrazia ma impone un esborso più pesante una volta l’anno per i proprietari di veicoli nuovi.

iStock

Nuove regole per il bollo auto nel 2026

Potenza e classe ambientale restano centrali

Non cambia la base di calcolo del bollo auto 2026, che resta legata a potenza del veicolo e classe ambientale. La tassa sarà versata esclusivamente alla regione di residenza: ogni Regione decide aliquote, esenzioni e sconti, anche su veicoli green, GPL o metano.

La piena autonomia regionale offrirà opportunità (esenzioni per elettriche) ma anche rischi (alcune Regioni potrebbero decidere di tassarle).

Addio all’esenzione per fermo amministrativo

Tra le novità più contestate del bollo auto 2026 c’è la cancellazione dell’esenzione per veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Finora tutelati da una sentenza della Consulta (2017), dal 2026 dovranno pagare ugualmente, indipendentemente dal fatto che il mezzo non circoli.

Un cambio che mette fine a un beneficio consolidato finora a favore di chi aveva commesso gravi infrazioni del Codice della strada.

Chi paga se si compra un’auto già immatricolata

Anche chi acquista un’auto usata dovrà tenere d’occhio le novità del bollo auto 2026: pagherà la tassa il proprietario risultante al PRA il primo giorno del periodo tributario.

In pratica, chi compra a veicolo già immatricolato dovrà attivarsi immediatamente, senza pause o scadenze personalizzate.

Superbollo e dati settore auto

Il superbollo per veicoli sopra i 185 kW resta invariato nel 2026: resta applicato senza modifiche.

Su scala nazionale, le immatricolazioni mostrano una lieve flessione in Italia (-3,6% nei primi sei mesi), mentre in Europa il trend è stabile (+0,1%). Le auto elettriche e ibride rimangono in crescita, mentre benzina e diesel calano rispettivamente del 19,5% e del 27,6%.