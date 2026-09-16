Bollo auto abolito, come verificare se non dovrà essere pagato e quali modelli saranno esenti: cosa sapere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dal Consiglio dei Ministri arriva l’abolizione del bollo auto. Secondo quanto annunciato da Palazzo Chigi, la misura interesserà circa 14,5 milioni di veicoli per un costo di 2,29 miliardi di euro. L’esenzione infatti si applica al 70% delle auto attualmente in circolazione, perché per la maggior parte si tratta di mezzi di piccola e media potenza. Se la norma dovesse essere confermata, a partire dal 2027 moltissimi automobilisti smetterebbero di pagare una delle tasse più odiate.

Abolizione bollo auto

Il governo Meloni punta a cancellare una delle tasse più odiate dagli italiani e allo stesso tempo ad alleggerire il carico fiscale per una platea molto ampia di cittadini. L’annuncio è stato dato direttamente dalla presidente del Consiglio, parlando della cancellazione di una delle imposte più invise.

Attualmente l’abolizione del bollo è inserita nella bozza del decreto al vaglio del Consiglio dei Ministri: mancano ancora le conferme su tutti i dettagli, ma ci sono già le prime linee guida per capire come sarà strutturata la misura a partire dal 2027.

Tra questi requisiti figura, per esempio, il fatto che l’esenzione si applichi a un solo veicolo regolarmente assicurato e nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. La misura è valida per autovetture alimentate a benzina o gasolio aventi potenza non superiore a 80 kW. Per questo si parla di auto di piccole e medie dimensioni.

Come verificare se pagare o meno

La platea interessata dall’abolizione del bollo è sicuramente molto ampia: riguarda circa il 70% del parco auto d’Italia, pari a circa 14,5 milioni di veicoli. Nello specifico si tratta di automobili con una potenza fino a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli.

La soglia degli 80 kW è presente nella bozza, ma se venisse confermata il requisito dovrebbe essere verificato sulla singola motorizzazione della vettura, non sul modello generale. Quindi, per verificare se la propria auto è esente, bisogna controllare il dato riportato sul libretto di circolazione alla voce P.2.

Quali modelli sono esenti

È già possibile stilare una lista di modelli esenti perché privi di versioni alternative più potenti rispetto all’indicazione data nella bozza. Tra le auto più popolari del mercato italiano rientrano ad esempio:

Fiat Pandina;

Dacia Sandero;

Citroën C3;

Toyota Yaris;

Renault Clio.

Se scelte nella versione d’ingresso, con potenza non superiore alla soglia stabilita, troviamo anche:

Volkswagen Polo;

Seat Ibiza;

Peugeot 208;

Opel Corsa;

Hyundai i20;

Lancia Ypsilon.

Occorre prestare attenzione alle versioni ibride, in quanto la combinazione delle differenti propulsioni (termica ed elettrica) tende ad alzare la potenza complessiva. Attenzione dunque a modelli recenti come Toyota Aygo X Hybrid e Mazda2 Hybrid, che dispongono di un motore termico da 68 kW ma raggiungono una potenza di sistema pari a 85 kW.

Non mancano poi i crossover che potrebbero rientrare nell’agevolazione, tra cui:

Jeep Avenger (nella versione d’attacco a benzina);

Grande Panda 1.2 Turbo (che non supera i 74 kW).

I modelli dei motocicli

L’abolizione del bollo vale anche per i motocicli sotto gli 80 kW, coprendo il 90% degli scooter e diverse moto, tra cui:

Honda Africa Twin 1100;

Transalp XL750;

Yamaha Ténéré 700 e BMW F 900 GS / Adventure.