Bollo auto sospeso, il video di Meloni quando scherniva la proposta di Tridico del M5S: "Cetto La Qualunque"
Pasquale Tridico, eurodeputato del M5S, tira fuori un video del 2025 in cui la premier scherniva la proposta della sospensione del bollo auto
Il Governo ha annunciato la sospensione del bollo auto dal 2027 per i veicoli piccoli e medi, oltre che per i motocicli. La mossa, però, ha scatenato la reazione di Pasquale Tridico, eurodeputato del M5S, diversi mesi fa in corsa per le elezioni regionali in Calabria. Durante quella campagna elettorale, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju 2025, aveva schernito la proposta dell’allora candidato, proprio in merito all’eliminazione della tassa automobilistica. La premier aveva sostanzialmente tirato in ballo le promesse elettorali di Cetto La Qualunque, il noto personaggio creato dall’attore Antonio Albanese.