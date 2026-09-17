Bollo auto sospeso, Renzi rinfaccia a Meloni un post del 2016 e lei replica: "Bravo, scoperto la differenza"

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Il segretario di Italia Viva Matteo Renzi ha attaccato Giorgia Meloni per la sospensione del bollo auto, accusandola di aver abolito la tassa sulla proprietà delle auto “per finta”. Renzi ha poi accusato Meloni di averlo attaccato quando, nel 2018, propose di rimuovere completamente il bollo auto. La presidente del Consiglio ha risposto brevemente al post del segretario di Italia Viva direttamente nei commenti.

Il post di Renzi contro Giorgia Meloni sul Bollo auto

Renzi, nel suo post, inizia sottolineando come abbassare le tasse sia sempre una buona idea ex elencando varie misure prese dal suo governo nel 2018 in questo senso. Il leader di Italia Viva ha anche sottolineato di aver proposto l’abolizione del bollo auto, ricordando la reazione di Meloni:

Quando lo dissi Meloni mi attaccò con un tweet. E disse: “Che vergogna!”, che lo facevo per nascondere la notizia dell’arresto di un sindaco PD.

ANSA

Il sindaco in questione era quello di Lodi, Simone Uggetti, poi assolto come spiegato da Renzi, che ha poi proseguito chiedendo a Meloni di abolire il bollo “per davvero”.

La breve risposta di Meloni e il battibecco

Meloni ha risposto brevemente al post di Renzi commentandolo: “Bravo Matteo. Oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare” ha scritto la presidente del Consiglio.

Renzi ha poi ribattuto, sempre nei commenti: “Tu hai annunciato uscita da euro, eliminazione delle accise, pressione fiscale al 40%. Hai annunciato molto, hai realizzato poco. Se sul bollo ti va meglio, sono felice. Ora, però, stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi che ti paghiamo per governare”.

Meloni ha abolito il bollo auto “per finta”?

Nel suo post, Renzi accusa Meloni di aver abolito il bollo auto “per finta” e le ha chiesto di farlo seriamente. Il segretario di Italia Viva può riferirsi a due diversi aspetti del decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Il primo riguarda il fatto che si tratta di un’esenzione. La tassa esiste ancora, ma la pagheranno le persone con un’auto con più di 80 kw di potenza o che possiedono più di un veicolo esente.

Il secondo riguarda il fatto che la norma sospende il bollo, non lo abolisce. L’esenzione durerà infatti solo per il 2027. Tutti i veicoli torneranno a essere soggetti alla tassa sulla proprietà delle auto e delle moto.