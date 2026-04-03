Bologna, 12enne morto cadendo dal tetto nella tromba delle scale mentre giocava con gli amici

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Tragedia a Bologna: un 12enne è morto dopo essere precipitato lungo la tromba delle scale di un palazzo di via Piave 6. Secondo una prima ricostruzione il ragazzino stava giocando con i suoi amici all’ottavo piano dell’edificio. A dare l’allarme è stata una vicina, che avrebbe assistito alla scena.

Cade nel vuoto, morto un 12enne

Le informazioni sono ancora in divenire. Come riporta Repubblica, intorno alle 19 in via Piave 6, a Bologna, un ragazzino è precipitato dall’ottavo piano di una palazzina, inghiottito dalla tromba delle scale. A dare l’allarme sarebbe stata una signora.

Secondo una prima ricostruzione il 12enne stava giocando sul terrazzo, dove è presente un lucernario con una lastra in plexiglass. Questa lastra avrebbe ceduto e dunque il piccolo sarebbe precipitato nel vuoto.

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Gli agenti del commissariato di Santa Viola spiegano che gli amici del bambino avrebbero tentato di salvarlo tenendolo aggrappato, ma l’ultimo frammento di plexiglass avrebbe ceduto, quindi il piccolo è caduto nel vuoto.

Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti e del commissariato, oltre ai vigili del fuoco. Le dinamiche della tragedia sono ora oggetto di accertamenti.

Cos’è successo a Bologna

Per il momento i rilievi sono in corso. La notizia è stata ripresa dalle principali testate locali e nazionali. Corriere della Sera scrive che gli amici del 12enne, mentre cercavano di trattenerlo per non farlo precipitare, avrebbero chiesto ripetutamente aiuto.

Alla scena avrebbero assistito alcuni testimoni, che confermerebbero questa versione. I sanitari del 118, arrivati insieme alle autorità, non hanno potuto che constatare il decesso del 12enne. Il piccolo è precipitato fino al piano terra. Il Resto del Carlino scrive che gli amici del ragazzino stanno parlando con gli agenti per ricostruire i fatti. In via Piave 6 sono arrivati anche gli uomini della Scientifica.

Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

Il Carlino e Corriere della sera, intanto, hanno raccolto una nota del sindaco di Bologna Matteo Lepore. “Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia e degli amici”, scrive il primo cittadino.

“Come Comune di Bologna ci mettiamo a disposizione per ogni necessità”, scrive ancora Lepore.