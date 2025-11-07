Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre minorenni sono stati arrestati per rapina pluriaggravata ai danni di due coetanei nel centro storico di Bologna. I giovani, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati fermati dalla Polizia dopo un intervento tempestivo. L’episodio è stato ricostruito grazie alle informazioni fornite dalle forze dell’ordine, che hanno chiarito le modalità e le motivazioni dell’azione criminale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei tre adolescenti è avvenuto a seguito di una rapina commessa nel cuore del centro storico di Bologna. Gli agenti del commissariato Due Torri San Francesco sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione.

La dinamica dell’aggressione

L’azione dei tre giovani è stata descritta come rapida e ben organizzata. Mentre uno degli aggressori immobilizzava una delle vittime, un complice minacciava il secondo ragazzo con un’arma, costringendolo a consegnare un borsello contenente 40 euro. Il terzo membro del gruppo ha collaborato per assicurare la riuscita della rapina, agendo in modo coordinato con gli altri due.

L’intervento della Polizia

Il pronto intervento delle volanti del commissariato Due Torri San Francesco ha permesso di individuare e fermare i tre giovani poco lontano dal luogo in cui si era appena consumata la rapina. Tutti e tre risultano residenti a Bologna. Durante la perquisizione personale, uno dei ragazzi, il più giovane del gruppo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso del coltello utilizzato per minacciare le vittime.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

Su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna, i tre adolescenti sono stati posti agli arresti domiciliari. La decisione è stata presa in considerazione della gravità dei fatti e della giovane età degli indagati.

IPA