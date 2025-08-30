Bologna, 34enne sorpreso a rubare in auto: trovato con arnesi da scasso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto per furto aggravato dei Carabinieri avvenuto nella notte tra le strade del quartiere San Donato-San Vitale. Un uomo di 34 anni, originario di Modena, è stato sorpreso mentre si introduceva in un veicolo parcheggiato in via Leopoldo Fregoli. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Radiomobile di Bologna dopo la segnalazione di un cittadino che aveva notato movimenti sospetti. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso e oggetti rubati.

La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri

La vicenda ha avuto inizio quando un residente della zona ha contattato il 112 per segnalare la presenza di una persona sospetta nei pressi di alcune auto in sosta. La chiamata, avvenuta nella tarda serata, ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente in via Leopoldo Fregoli, nel cuore del quartiere San Donato-San Vitale. Giunti sul posto, i militari hanno notato un uomo che, accortosi della loro presenza, stava cercando di allontanarsi rapidamente dall’abitacolo di un veicolo. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a controllo.

Identificazione e perquisizione: trovati arnesi da scasso e chiavi condominiali

Durante le fasi di identificazione, è emerso che il soggetto fermato era un 34enne originario di Modena, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati analoghi. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di diversi arnesi da scasso, alcune monete sottratte dall’interno dell’auto e un astuccio contenente una decina di chiavi, ciascuna dotata di etichetta, presumibilmente utilizzate per accedere ai portoni condominiali di vari palazzi della città. Interrogato sulla provenienza dell’astuccio e delle chiavi, il 34enne non ha fornito alcuna spiegazione plausibile agli inquirenti.

Il sequestro del materiale e le indagini in corso

Quanto rinvenuto durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri, che ora stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se le chiavi condominiali possano essere collegate ad altri episodi di furto o intrusione avvenuti recentemente in zona. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire i movimenti del 34enne nelle ore precedenti all’arresto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere.

Le autorità cittadine hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio e della collaborazione attiva dei cittadini. Il Comune di Bologna ha ribadito il proprio impegno nel sostenere iniziative volte a rafforzare la sicurezza urbana e a contrastare ogni forma di criminalità diffusa.

