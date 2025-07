Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia è stato eseguito nella notte scorsa a Bologna. Un uomo italiano, nato nel 1980, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver minacciato la sua ex compagna e la figlia di lei. L’intervento è avvenuto in via Marco Emilio Lepido, nei pressi di un distributore di benzina, a seguito di una richiesta di aiuto. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna aveva chiesto a un amico di allertare le forze dell’ordine, temendo per la propria incolumità.

L’intervento della Polizia: la segnalazione e l’arrivo sul posto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra il 13 e il 14 giugno. Una chiamata di emergenza ha segnalato la presenza di una donna in difficoltà con il suo ex compagno nei pressi di un distributore di benzina in via Marco Emilio Lepido, a Bologna. Sul posto sono intervenute due pattuglie: una della Volante del Commissariato Santa Viola e una dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La scena: la donna tenta di sfuggire all’ex compagno

Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo indicato, hanno notato in lontananza una coppia che corrispondeva alle descrizioni fornite dal richiedente. Hanno visto una donna che cercava di allontanarsi da un uomo, il quale tentava ripetutamente di afferrarla per un braccio e le urlava frasi minacciose. Gli operatori sono quindi intervenuti per soccorrere la donna, che appariva visibilmente scossa e impaurita.

La testimonianza della vittima: anni di maltrattamenti mai denunciati

La vittima, una cittadina ucraina nata nel 1980, ha raccontato agli agenti di essere stata vittima di maltrattamenti da parte dell’ex compagno per un lungo periodo, senza mai aver trovato il coraggio di denunciarlo prima. La relazione tra i due era terminata a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti da parte dell’uomo, che lo aveva reso ossessivo e violento. Nonostante la fine del rapporto, la donna continuava ad ospitare l’uomo nella propria abitazione.

La lite in casa e le minacce di morte

Secondo il racconto della donna, nella serata precedente ai fatti, aveva chiesto all’ex compagno di trovare una nuova sistemazione abitativa. Questa richiesta ha scatenato la reazione violenta dell’uomo, che ha messo a soqquadro l’appartamento e ha rivolto minacce di morte sia a lei che alla figlia maggiorenne. Spaventata dalla situazione, la donna si è rivolta a un amico, chiedendogli di chiamare la polizia.

L’arresto in flagranza e la traduzione in carcere

Gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza di maltrattamenti in famiglia. Su disposizione del Pubblico Ministero, il fermato è stato condotto presso la Casa Circondariale “R. D’Amato” di Bologna, dove resterà in attesa dell’udienza di convalida.

Il contesto: la violenza domestica e il coraggio di denunciare

Il caso di Bologna si inserisce nel più ampio fenomeno della violenza domestica, che spesso rimane sommerso a causa della paura o della vergogna delle vittime. In questa occasione, la prontezza della donna nel chiedere aiuto e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine hanno permesso di evitare conseguenze più gravi. La Polizia di Stato ricorda l’importanza di segnalare ogni episodio di maltrattamento e di rivolgersi ai numeri di emergenza in caso di pericolo.

Le indagini e il futuro della vittima

L’uomo, ora in stato di detenzione, dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e minacce. Nel frattempo, la vittima e la figlia sono state affidate ai servizi sociali e alle strutture di supporto per le donne vittime di violenza. Le indagini proseguiranno per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e valutare eventuali responsabilità aggiuntive.

IPA