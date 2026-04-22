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È di sei uomini indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato il 15 aprile 2026 tra Bologna, Firenze, Catania, Ferrara, Modena e Agrigento. L’attività investigativa, avviata dopo la denuncia dei genitori affidatari di una ragazza infraquattordicenne, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e ha portato al sequestro di dispositivi informatici utilizzati dagli indagati.

Le indagini e la denuncia che ha dato il via all’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via in seguito alla denuncia presentata presso il Commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna dai genitori affidatari di una minore di età inferiore ai quattordici anni. La segnalazione ha permesso agli investigatori di avviare una complessa attività di accertamento, che si è sviluppata su più fronti e ha coinvolto diversi reparti specializzati.

Le modalità operative degli indagati

Secondo quanto emerso dalle prime risultanze investigative, i sei uomini indagati, tutti maggiorenni e di età compresa tra 25 e 50 anni, avrebbero utilizzato piattaforme di comunicazione online per instaurare conversazioni a sfondo sessuale con la giovane vittima. Attraverso questi contatti, gli indagati sarebbero riusciti a indurre la minore a produrre e inviare materiale fotografico e video di natura intima, configurando così i gravi reati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online.

L’operazione di polizia e il sequestro dei dispositivi

L’attività di perquisizione, eseguita il 15 aprile 2026, ha visto la collaborazione tra il personale del Commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna, le Squadre Mobili e i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Bologna, Firenze e Catania, oltre alle S.O.S.C. (Sezioni operative sicurezza cibernetica) di Ferrara, Modena e Agrigento. Nel corso dell’operazione, sono stati eseguiti decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti dei sei soggetti indagati. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati sequestrati i dispositivi informatici in uso agli indagati, che ora sono sottoposti ad approfondite analisi forensi.

Le indagini in corso e la cooperazione tra le forze dell’ordine

Le analisi sui dispositivi sequestrati sono tuttora in corso e potrebbero fornire ulteriori elementi utili per il prosieguo delle indagini. L’operazione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra i diversi Uffici di Polizia coinvolti, che hanno potuto mettere in campo un’azione capillare e coordinata sul territorio, avvalendosi delle più avanzate tecniche di investigazione cibernetica. Questa sinergia si è rivelata determinante per la tempestiva individuazione dei soggetti coinvolti e per la raccolta di prove fondamentali per l’inchiesta.

IPA