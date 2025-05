Bologna, affitti abusivi e zero controlli sugli ospiti: struttura ricettiva chiusa dal Questore per 15 giorni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di una sospensione l’esito di un’operazione della Polizia a Bologna, dove una struttura ricettiva è stata chiusa per affitti abusivi. La decisione è stata presa dal Questore della Provincia di Bologna dopo che sono emerse gravi irregolarità.

Chiusura della struttura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione dell’attività di una struttura ricettiva situata in Via della Lame civ. 59. La struttura operava senza alcuna autorizzazione per affitti brevi.

Controlli e irregolarità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i controlli effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa hanno rivelato che i locali venivano utilizzati per fornire alloggi abusivi. Inoltre, non veniva effettuata la registrazione dei dati degli ospiti sul portale “Alloggiati Web” della Questura, impedendo il controllo dell’Autorità e agevolando soggiorni di clienti potenzialmente dediti ad attività illecite.

Provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, considerata la gravità dei fatti e la condotta del gestore, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento della sospensione dell’attività per la durata di 15 giorni. La misura è stata presa per tutelare interessi pubblici primari quali la sicurezza e la salute pubblica.

Fonte foto: IPA