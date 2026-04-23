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Due cittadini stranieri sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane italiano nella serata di ieri a Bologna. L’episodio si è verificato nei pressi di via Amendola, dove la vittima è stata aggredita mentre passeggiava. Gli arrestati sono stati fermati dalla Polizia di Stato, che è intervenuta prontamente dopo le segnalazioni di alcuni passanti e una chiamata al numero di emergenza.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto grazie alla collaborazione tra la Questura e il Commissariato Due Torri San Francesco. La presenza di una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha permesso di agire tempestivamente.

L’intervento della Polizia

Durante la serata, alcuni passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Questura segnalando una lite accesa tra più persone nei pressi di via Amendola. Quasi contemporaneamente, una chiamata di emergenza ha confermato la situazione, portando all’invio di un secondo equipaggio del Commissariato Due Torri San Francesco. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato tre persone coinvolte in una discussione animata. Sin dai primi momenti, è emerso che era stata appena commessa una rapina ai danni di un giovane italiano nato nel 1994.

La dinamica della tentata rapina

La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata aggredita da un cittadino tunisino, nato nel 1990, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a spaccio, furti e rapine. L’uomo, inoltre, era destinatario di un divieto di ritorno nel comune di Rimini e di un Avviso Orale. Il tunisino avrebbe tentato di bloccare il ragazzo, consentendo così al complice, un cittadino marocchino nato nel 1992 e anch’egli con precedenti per rapina e destinatario di un Avviso Orale, di sottrarre diversi oggetti personali alla vittima.

La refurtiva recuperata

A seguito della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato nella disponibilità dei due stranieri una somma di 380 euro contanti, un telefono cellulare, un pacchetto di sigarette e un biglietto “Gratta&Vinci”. Tutti i beni sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle procedure di identificazione e delle attività di polizia, i due cittadini stranieri sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Entrambi sono stati tradotti in carcere, dove resteranno in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

Precedenti e misure di prevenzione

Entrambi gli arrestati risultano già noti alle forze dell’ordine. Il cittadino tunisino, oltre ai precedenti per spaccio, furti e rapine, era sottoposto a un divieto di ritorno nel comune di Rimini e a un Avviso Orale, misura di prevenzione personale prevista dalla legge. Anche il cittadino marocchino aveva precedenti per rapina ed era destinatario di un Avviso Orale. L’arresto dei due stranieri per tentata rapina aggravata si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato a Bologna.

IPA