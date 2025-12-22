Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino marocchino, ritenuto responsabile di una rapina ai danni di una donna appena uscita da un bancomat. L’uomo avrebbe agito per finanziare la propria dipendenza da crack. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Bologna dopo accurate indagini e riscontri video.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio risale al 19 novembre 2025, quando una donna nata nel 1952 è stata avvicinata in via Cairoli, a Bologna, subito dopo aver prelevato denaro da un bancomat. L’aggressore, un uomo, le ha afferrato i polsi e si è impossessato della somma appena ritirata. La vittima, ancora scossa e con evidenti segni sui polsi, ha chiesto aiuto presso un esercizio commerciale e ha poi allertato la Polizia di Stato.

L’identificazione del sospetto

Le indagini si sono concentrate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona. La svolta è arrivata quando, durante un servizio nella zona della Bolognina, gli investigatori hanno assistito a uno scambio di una dose di crack. L’acquirente, sottoposto a controllo, presentava forti somiglianze con l’autore della rapina immortalato dalle telecamere. Si trattava di un cittadino marocchino, classe 1998, irregolare sul territorio nazionale, che è stato quindi fotosegnalato.

Gli elementi a carico dell’arrestato

I successivi riscontri investigativi hanno permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico dell’uomo in relazione alla rapina del 19 novembre 2025. L’assenza di attività lavorativa e la dipendenza dichiarata dal crack hanno fatto ritenere concreto il rischio di reiterazione del reato. Per questo motivo, è stata emessa una misura cautelare in carcere, eseguita il 18 novembre 2025.

