Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto e sequestro di sostanze stupefacenti e denaronel pomeriggio di ieri a Bologna. Un cittadino marocchino, classe 1997, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri Bolognina e Navile. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della IV Sezione Contrasto Crimine Diffuso della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di controllo mirato alla repressione dei reati predatori nella zona.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti in borghese hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto nei pressi del giardino “Nilde Iotti”. L’uomo, dopo aver prelevato una sostanza nascosta sotto una panchina, si è diretto verso il parcheggio di via Don Bedetti, dove ha effettuato uno scambio con un individuo a bordo di un’auto.

L’osservazione e il blitz nei giardini pubblici

Gli agenti, che stavano monitorando la zona nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare i reati predatori, hanno seguito attentamente i movimenti del giovane. Dopo averlo visto prelevare un involucro da sotto una panchina del giardino “Nilde Iotti”, lo hanno osservato mentre si dirigeva verso il parcheggio di via Don Bedetti. Qui, il sospettato ha effettuato uno scambio rapido con una persona all’interno di un’autovettura, per poi tornare verso la panchina da cui era partito.

Il fermo e la perquisizione personale

Una volta tornato nei pressi della panchina, il cittadino marocchino è stato prontamente fermato dagli agenti in borghese. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 265 euro in contanti, un mazzo di chiavi e un telefono cellulare. Gli elementi raccolti hanno rafforzato i sospetti degli investigatori, che hanno deciso di approfondire i controlli nell’area circostante.

Il ritrovamento della droga sotto la panchina

Sotto la panchina del giardino “Nilde Iotti”, gli operatori hanno scoperto un involucro fissato con calamite alla parte metallica. All’interno sono state trovate 10 dosi di cocaina, per un totale di 12 grammi. Le dosi erano identiche a quelle che il giovane aveva appena ceduto all’acquirente nel parcheggio, confermando così l’attività di spaccio in corso.

La perquisizione domiciliare e il maxi sequestro

Le indagini sono proseguite con una perquisizione presso il domicilio del sospettato, situato a breve distanza dal luogo dell’arresto. All’interno di un trolley custodito nell’armadio, i poliziotti hanno rinvenuto 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 465 grammi, oltre a 13 dosi di cocaina dal peso totale di 109 grammi. Nel corso della stessa operazione sono stati sequestrati anche 4660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e diverso materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui cellophane, bilancini di precisione, forbici e accendini.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il cittadino marocchino, incensurato e senza precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto e condotto presso la locale Questura di Bologna. È ora in attesa della convalida dell’arresto e del rito direttissimo, fissato per le ore 10 della giornata odierna. L’operazione si inserisce nel più ampio contesto delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa nei quartieri cittadini.

IPA