Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto nel quartiere Bolognina: l’azione è stata condotta nel pomeriggio di giovedì 18 settembre in via Zampieri, dove un cittadino nigeriano è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio e al degrado urbano che stanno interessando la zona.

Operazione della Polizia di Stato nel cuore della Bolognina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Commissariato Bolognina-Pontevecchio ha intensificato i controlli nelle aree più sensibili del quartiere, rispondendo alle richieste dei residenti preoccupati dal crescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e dal degrado urbano. Gli agenti, impegnati in servizi di polizia giudiziaria e pattugliamenti mirati, hanno monitorato con particolare attenzione le vie ritenute più a rischio.

Il fermo e la perquisizione: i dettagli dell’intervento

Nel pomeriggio di giovedì 18 settembre, intorno alle ore 16:00, il personale del Commissariato ha notato un uomo di origine nigeriana che si intratteneva con tre soggetti italiani all’angolo tra via Zampieri e via di Vincenzo a Bologna. Il comportamento sospetto del gruppo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire. Dopo un rapido allontanamento del cittadino nigeriano, i poliziotti lo hanno fermato per un controllo approfondito.

Il sequestro di crack, cocaina e denaro contante

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, 12 grammi di crack e 1895 euro in contanti. La quantità di crack sequestrata risulta particolarmente significativa, poiché da 12 grammi di questa sostanza si possono ricavare tra le 30 e le 40 dosi pronte per la vendita al dettaglio. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro sia delle sostanze stupefacenti che del denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

L’identità e i precedenti del fermato

L’uomo, nato nel 1995, è risultato irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti. Non si tratta infatti della prima volta che il soggetto viene fermato per spaccio: lo scorso 17 aprile era già stato arrestato proprio in via di Vincenzo per la stessa tipologia di reato. La recidiva e la quantità di droga sequestrata hanno portato gli agenti a procedere nuovamente all’arresto del cittadino nigeriano.

IPA