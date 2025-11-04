Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per cinque giorni dell’attività di commercio di oggetti preziosi in via Castiglione a Bologna, a seguito di irregolarità amministrative riscontrate durante un controllo della Polizia. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura dopo che, il 16 ottobre, sono state accertate violazioni nella gestione dell’esercizio di compro oro.

Controlli amministrativi e irregolarità riscontrate

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. “Due Torri – San Francesco” ha effettuato un controllo amministrativo presso un esercizio di compro oro situato in via Castiglione. Durante l’ispezione, avvenuta il 16 ottobre, sono emerse diverse irregolarità nella gestione dell’attività commerciale.

Le violazioni accertate

Tra le principali violazioni contestate figurano la mancata compilazione progressiva del registro degli oggetti preziosi per il mese di ottobre, l’assenza di documentazione identificativa e fotografica relativa ad alcuni articoli trattati e la non conformità delle bilance utilizzate. In particolare, le bilance risultavano prive sia del doppio display, necessario per la trasparenza delle operazioni, sia del bollino di revisione periodica previsto dalla normativa vigente.

Il provvedimento della Questura

Alla luce delle irregolarità riscontrate, la Questura ha disposto la sospensione della licenza per cinque giorni. L’esercizio è stato obbligato ad affiggere all’ingresso un cartello con la dicitura “Chiuso su disposizione del Questore”, a testimonianza della misura adottata dalle autorità.

Le motivazioni della sospensione

La sospensione temporanea dell’attività è stata motivata dalla necessità di garantire il rispetto delle norme che regolano il commercio di oggetti preziosi e di tutelare la trasparenza e la legalità nel settore. Le irregolarità amministrative accertate, infatti, possono favorire fenomeni di ricettazione e rendere più difficoltoso il tracciamento degli oggetti preziosi, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza pubblica.

La normativa di riferimento

Le attività di compro oro sono soggette a una normativa specifica che impone l’adozione di procedure rigorose per la registrazione e la tracciabilità degli oggetti trattati. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative, fino alla sospensione temporanea o definitiva della licenza, come avvenuto nel caso di Bologna.

