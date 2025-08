Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro spacciatori e sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria condotta nel pomeriggio di oggi nella zona di Piazza XX Settembre. L’intervento, predisposto dalla Questura di Bologna, ha visto impegnati numerosi agenti e unità cinofile per contrastare il fenomeno dello spaccio e dell’occultamento di droga nelle aree più nascoste del centro cittadino.

Il blitz della polizia: come si è svolta l’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata pianificata dopo che la Squadra Mobile aveva raccolto diverse segnalazioni riguardanti attività di spaccio e nascondigli di sostanze stupefacenti nelle zone di Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola e Via Irnerio. Gli agenti in borghese hanno iniziato le attività di osservazione già dalla serata precedente, riuscendo a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Arresti e sequestri: i risultati dell’intervento

Nel corso del blitz, la Squadra Mobile si è avvalsa della collaborazione di venti uomini del Reparto Mobile e di quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, oltre al supporto dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’area è stata circondata “a tenaglia”, consentendo agli agenti di bloccare tutti i soggetti sospetti, compresi coloro che hanno tentato di allontanarsi all’arrivo delle forze dell’ordine.

L’azione ha portato all’arresto di un cittadino nigeriano nato nel 1998 e di tre cittadini tunisini, di età compresa tra 21 e 25 anni. I quattro sono stati sorpresi in flagranza mentre cedevano dosi di hashish, eroina e cocaina in Piazza XX Settembre.

Sanzioni amministrative e controlli nei locali

Durante i controlli, all’interno di un bar di Via Irnerio, sono stati sanzionati amministrativamente due soggetti: un italiano pluripregiudicato, classe 1964, e un tunisino nato nel 2000. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcune dosi di hashish, per un totale di circa 6 grammi. Un ulteriore intervento ha riguardato un cittadino peruviano, classe 2007, fermato nella Galleria 2 Agosto con 3 dosi di hashish, anche lui sanzionato amministrativamente.

Bonifica delle aree e sequestro di sostanze

La polizia ha poi effettuato una minuziosa bonifica di tutta la zona, compresi gli angoli più nascosti accanto al cantiere del tram e le aree verdi circostanti. Per rendere più efficaci e rapide le operazioni, sono state impiegate tre unità cinofile antidroga: una della Questura, una della Guardia di Finanza e una della Polizia Locale.

Grazie a questa attività, sono stati sequestrati 25 grammi di hashish nascosti tra i cespugli vicino alla giostrina di Piazza XX Settembre a Bologna. Altri 20 grammi di hashish sono stati rinvenuti occultati presso la scalinata del Pincio. Inoltre, gli agenti hanno individuato una spranga di ferro nascosta sopra la pensilina della fermata dell’autobus di Piazza XX Settembre.

Identificazioni e precedenti penali

Nel complesso, durante l’operazione sono state identificate 77 persone, di cui 36 risultate avere precedenti penali. L’intervento ha permesso di monitorare e controllare un’ampia fascia della popolazione gravitante nelle aree interessate dal fenomeno dello spaccio e dell’occultamento di droga.

La situazione nelle aree centrali e le prospettive future

Il quartiere di Piazza XX Settembre, insieme al Parco della Montagnola e a Via Irnerio, è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la presenza di fenomeni legati allo spaccio e alla microcriminalità. L’operazione odierna conferma la volontà delle autorità di intervenire in modo deciso per restituire sicurezza e vivibilità a queste zone.

La Questura ha invitato i cittadini a continuare a collaborare segnalando situazioni sospette e ha assicurato che il monitoraggio del territorio proseguirà senza sosta.

