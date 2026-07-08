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Un arresto in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Bolognina. Un giovane cittadino tunisino è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina, a seguito di un controllo effettuato nel pomeriggio di martedì 7 luglio nei pressi di via Carlo Cignani.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento ordinario svolto dagli operatori del nuovo Presidio di Polizia di Bolognina. Gli agenti, impegnati in un controllo del territorio, hanno notato il comportamento sospetto di un giovane che, alla vista della volante, ha cambiato improvvisamente direzione e accelerato il passo. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il sequestro: hashish e cocaina nello zaino

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino del ragazzo 14 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 1,5 kg, e un involucro contenente circa 1 grammo di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stato sequestrato anche il cellulare del giovane. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il ragazzo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA