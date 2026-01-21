Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cane meticcio è stato tratto in salvo dalla Polizia Stradale mentre vagava smarrito sull’autostrada A1 nei pressi di Bologna. L’animale, di nome Leon, è stato riconsegnato al proprietario dopo un tempestivo intervento degli agenti, reso possibile anche grazie alla segnalazione di numerosi automobilisti e alla lettura del microchip.

Il salvataggio sull’autostrada A1

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio del 14 gennaio 2026 si è trasformato in una corsa contro il tempo per gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna. Durante la consueta attività di vigilanza lungo la rete autostradale, gli operatori hanno ricevuto una segnalazione dal Centro Operativo Autostradale di Casalecchio di Reno. Numerosi utenti in transito avevano infatti notato la presenza di un cane che si aggirava pericolosamente tra i veicoli in movimento sull’autostrada A1, in direzione Milano, nei pressi del chilometro 189.

L’intervento della Polizia Stradale

La pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna Sud è intervenuta immediatamente, raggiungendo il luogo indicato in pochi minuti. Gli agenti sono riusciti ad avvicinare il cane in sicurezza, evitando ulteriori rischi sia per l’animale che per gli automobilisti. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno condotto nel cortile della caserma, dove è stato accolto con cure e attenzioni.

Una volta al sicuro, il cane è stato identificato tramite la lettura del microchip che portava con sé. Questo ha consentito di rintracciare in breve tempo il proprietario, che è stato contattato e invitato a recarsi presso la caserma.

Il cane, di nome Leon, ha potuto così riabbracciare il suo padrone, visibilmente sollevato e felice di ritrovare il proprio animale domestico.

