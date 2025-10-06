Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni per un episodio avvenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna. Una donna di 39 anni, residente in città e già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dai Carabinieri dopo aver aggredito un’operatrice socio sanitaria. L’intervento è stato richiesto nella mattinata di ieri, quando la paziente, in evidente stato di alterazione, ha creato scompiglio all’interno della struttura ospedaliera.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il “Triage infermieristico” del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore di Bologna. La donna, una cittadina italiana di 39 anni, disoccupata e con precedenti di polizia, si era recata in ospedale lamentando forti giramenti di testa, probabilmente dovuti all’assunzione di alcolici.

L’allarme e l’intervento del personale

La situazione è degenerata quando la paziente ha iniziato a mostrare segni di agitazione. Un’operatrice socio sanitaria, valutando il rischio per la sicurezza del personale e degli altri pazienti, ha premuto il pulsante di “Allarme rosso”. Questo dispositivo viene utilizzato nei casi di emergenza per richiedere un intervento immediato da parte della sicurezza interna e delle forze dell’ordine.

L’aggressione e la richiesta di aiuto

All’arrivo dell’addetto alla sicurezza, la donna ha reagito con violenza, aggredendo anche lui. La situazione è rapidamente sfuggita di mano, costringendo il personale a richiedere l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna. Gli agenti, giunti sul posto in pochi minuti, hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per riportare la calma e mettere in sicurezza la paziente.

L’arresto e le conseguenze

La donna è stata arrestata con l’accusa di lesioni nei confronti del personale sanitario e della sicurezza. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa della convalida e del processo, che si terrà con rito direttissimo. L’episodio ha destato preoccupazione tra il personale sanitario, sempre più spesso esposto a episodi di aggressione durante il proprio servizio.

Precedenti e contesto

La protagonista della vicenda, una donna di 39 anni, era già nota alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito, la sua presenza al Pronto Soccorso sarebbe stata motivata da un malessere fisico riconducibile all’abuso di alcolici. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata, trasformandosi in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

IPA