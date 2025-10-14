Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione a un esercizio commerciale di compro oro di Bologna, a seguito di irregolarità riscontrate nella gestione dell’attività. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per prevenire rischi e garantire la sicurezza pubblica.

Controlli della Polizia e segnalazioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è maturata nell’ambito di un monitoraggio costante sulle attività di compro oro, volto a contrastare condotte illecite e a salvaguardare la collettività. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno effettuato un controllo sull’esercizio situato in via Castiglione, dopo aver ricevuto segnalazioni dai colleghi del Commissariato “Due Torri-San Francesco”.

Le irregolarità riscontrate

Durante il controllo, è emerso che il titolare della licenza non svolgeva l’attività presso la sede autorizzata in via Castiglione, ma operava invece in altri locali ubicati in via Galliera, senza la necessaria autorizzazione. Questa condotta ha rappresentato una violazione delle disposizioni che regolano il commercio di oggetti preziosi.

La sospensione dell’attività

Alla luce delle irregolarità accertate, il Questore della Città Metropolitana di Bologna ha ordinato la sospensione dell’attività per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, interrompendo situazioni di potenziale pregiudizio e prevenendo possibili fonti di pericolo per la collettività.

