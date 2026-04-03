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È di quattro misure cautelari il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Bologna contro una banda sospettata di plurimi furti ai danni di esercizi pubblici, in particolare per i cosiddetti strappi di bancomat. I provvedimenti sono stati eseguiti su delega della Procura della Repubblica e hanno riguardato quattro uomini di età compresa tra 29 e 37 anni, ritenuti responsabili di diversi episodi criminosi tra dicembre 2024 e gennaio 2025.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha portato all’esecuzione di una misura cautelare in carcere, due ai domiciliari e una di obbligo di dimora. I destinatari dei provvedimenti sono stati individuati nelle città di Verona, Roma e Livorno. Uno degli indagati si trovava già detenuto per un altro episodio di furto.

I colpi messi a segno: bancomat e auto rubate

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la banda sarebbe responsabile di un furto avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2024 ai danni di un istituto bancario di Bologna, situato in via Trattati Comunitari Europei. In quell’occasione, i sospettati avrebbero utilizzato due mezzi rubati – un’auto e un carroattrezzi – sottratti rispettivamente a Malalbergo e Castel San Pietro Terme. Dopo aver sfondato le vetrine della banca, i malviventi sarebbero riusciti ad asportare la struttura ATM e il relativo contenuto.

Tentati furti a Budrio e Casalecchio di Reno

La stessa banda è sospettata di aver tentato altri furti nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2025. Gli obiettivi, in questo caso, erano una filiale bancaria di Budrio e una pizzeria. Anche in questa circostanza, i quattro avrebbero utilizzato auto rubate a Castel San Pietro Terme e nel quartiere Bolognina. Dopo aver sfondato le vetrine della banca di Budrio, il furto non sarebbe stato portato a termine poiché l’ATM non è stato sradicato. Subito dopo, il gruppo avrebbe tentato un altro furto presso una pizzeria a Casalecchio di Reno, ma l’arrivo di una pattuglia delle Forze dell’Ordine li avrebbe costretti alla fuga, provocando anche un incidente con una delle auto rubate.

Le città coinvolte e la presunzione di innocenza

Le misure cautelari sono state eseguite in Verona, Roma e Livorno, mentre i furti e i tentativi di furto hanno interessato diversi comuni della provincia di Bologna e dell’Emilia-Romagna. Le autorità sottolineano che le persone coinvolte sono attualmente sottoposte a indagine e godono della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il modus operandi della banda

Dalle indagini è emerso che il gruppo agiva con una modalità ben collaudata: rubava veicoli, spesso carroattrezzi o automobili, per utilizzarli come arieti contro le vetrine degli esercizi presi di mira. Una volta sfondati gli ingressi, i sospettati si concentravano sull’asportazione degli sportelli bancomat, puntando al denaro contenuto all’interno. In almeno un’occasione, la fuga precipitosa dopo l’arrivo delle Forze dell’Ordine ha causato un incidente stradale con uno dei mezzi rubati.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’intera rete di responsabilità e verificare eventuali collegamenti con altri episodi di furto avvenuti nella zona. L’operazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta ai reati contro il patrimonio e alla criminalità organizzata che colpisce esercizi pubblici e istituti bancari.

IPA