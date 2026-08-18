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È stato eseguito un arresto dalla Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Bologna. Un cittadino rumeno di circa trent’anni è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare profumi e occhiali di marca da un esercizio commerciale all’interno dello scalo. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso l’aeroporto “Marconi” di Bologna. Tutto ha avuto inizio quando due addetti di un punto vendita situato nell’area commerciale dello scalo si sono rivolti agli agenti dopo aver notato un uomo che si aggirava tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Secondo quanto riferito, il soggetto aveva appena sottratto un paio di occhiali da sole di valore considerevole, facendo insospettire il personale del negozio.

Grazie a una rapida analisi della situazione e alla collaborazione tra gli addetti e la Polizia di Frontiera, gli agenti sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospetto all’interno dell’aeroporto. Nonostante l’area fosse particolarmente affollata, il personale di polizia è riuscito a individuare l’uomo nella sala partenze, in prossimità della zona imbarchi. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccarlo prima che potesse imbarcarsi su un volo e lasciare il Paese.

Il controllo e il ritrovamento della refurtiva

Una volta accompagnato presso gli uffici della Polizia di Frontiera, il trentenne rumeno, risultato privo di precedenti penali, è stato sottoposto a un controllo più approfondito. Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto tre sacchetti di carta nascosti nel bagaglio a mano dell’uomo. All’interno sono stati rinvenuti 15 profumi e 8 paia di occhiali da sole, tutti di marche prestigiose e di varie dimensioni.

La refurtiva, ancora in perfette condizioni e completa di cartellini e codici identificativi, aveva un valore complessivo di 5389,79 euro. Tutti gli articoli sono stati immediatamente restituiti al punto vendita aeroportuale da cui erano stati sottratti, permettendo così al negozio di recuperare l’intero bottino sottratto.

Le conseguenze per l’autore del furto

L’uomo, identificato come cittadino rumeno di circa trent’anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato. L’operazione ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra il personale degli esercizi commerciali e le forze dell’ordine presenti nello scalo, che hanno agito con prontezza e professionalità per prevenire la fuga del responsabile e recuperare la merce rubata.

Il ruolo della Polizia di Frontiera nello scalo

Il caso ha messo in luce ancora una volta l’importanza del presidio delle forze dell’ordine negli aeroporti, luoghi particolarmente esposti a tentativi di furto e altri reati contro il patrimonio. La presenza costante della Polizia di Frontiera presso lo scalo “Marconi” di Bologna si è rivelata fondamentale per garantire la sicurezza sia dei viaggiatori che degli operatori commerciali.

IPA