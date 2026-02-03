Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la cessazione immediata di una attività di commercio di preziosi a Bologna, dopo che un controllo amministrativo ha portato alla luce gravi irregolarità. Il titolare, un cittadino iraniano, è stato denunciato per commercio abusivo di oggetti preziosi e falso in atto pubblico, mentre 27 orologi sono stati sequestrati.

Controllo congiunto tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo amministrativo effettuato a fine dicembre 2025 da personale del Commissariato Due Torri San Francesco e dal Nucleo Operativo Metropolitano Bologna della Guardia di Finanza. L’ispezione ha riguardato un esercizio commerciale situato in via San Vitale, specializzato nella vendita di orologi di pregio.

Irregolarità nella vendita di orologi preziosi

Durante il controllo, gli agenti hanno riscontrato che l’attività era dedita alla vendita di numerosi orologi rientranti nella categoria “preziosi”. Questi venivano commercializzati sia in negozio che attraverso piattaforme online, con una promozione attiva sui profili social della ditta. Tuttavia, è emersa la totale assenza della licenza necessaria per la vendita di oggetti preziosi e della registrazione presso l’Organismo Agenti e Mediatori, come richiesto per gli “operatori compro oro”.

Denuncia e sequestro degli orologi

Dagli accertamenti è risultato che il titolare, un cittadino iraniano nato nel 1963, aveva formalmente cessato l’attività di commercio di orologi preziosi nel 2017. Nonostante ciò, all’interno dell’esercizio sono stati trovati 27 orologi usati di valore, privi delle schede identificative obbligatorie per documentarne la compravendita. Per questi motivi, l’uomo è stato denunciato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 92/2017 e gli orologi sono stati sottoposti a sequestro.

Sanzioni amministrative e denuncia per falso

Oltre alla denuncia penale, il titolare è stato sanzionato amministrativamente secondo l’art. 127 del T.U.L.P.S. per aver esercitato senza autorizzazione l’attività di commercio abusivo di oggetti preziosi. Inoltre, ha tentato di ottenere un’attestazione di validità della licenza, dichiarando falsamente di esserne in possesso: per questo motivo è scattata anche la denuncia per falso in atto pubblico.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, il Questore di Bologna ha disposto il provvedimento di cessazione immediata dell’attività commerciale, a tutela della legalità nel settore del commercio di preziosi.

IPA