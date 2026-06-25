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Furto aggravato, ricettazione ed evasione sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cittadino italiano a Bologna. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla Polizia di Stato nella giornata di martedì 23 giugno 2026, dopo essere stato sorpreso in flagranza di reato. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile durante un servizio di polizia giudiziaria nei pressi di Via Stalingrado.

Le indagini e il pedinamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti hanno notato un’autovettura con la targa posteriore alterata, la cui numerazione era stata modificata con un pennarello nero. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di seguire a distanza il veicolo fino al parcheggio di un’area di servizio.

Nel parcheggio, il conducente dell’auto è stato riconosciuto come persona già nota per reati contro il patrimonio. L’uomo è sceso dal mezzo e si è diretto verso un’altra vettura in sosta, dove ha tentato di forzare la portiera anteriore sinistra, arrivando a infrangere il finestrino. In pochi istanti, ha sottratto una borsa da donna e si è dato alla fuga.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

Le pattuglie della Squadra Mobile hanno inseguito il sospettato, che nel frattempo ha cercato di disfarsi della refurtiva gettandola oltre una recinzione stradale nei pressi di Via del Gomito. L’uomo è stato bloccato poco dopo e trovato in possesso del denaro e del cellulare appartenenti alla vittima, una donna anziana che stava sistemando la spesa nella propria auto. L’intera borsa, contenente documenti e portafogli, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

La scoperta dell’auto rubata

Dai successivi accertamenti è emerso che anche l’auto utilizzata dal cittadino italiano era stata oggetto di furto nelle settimane precedenti. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza e condotto nelle celle di sicurezza della Questura.

Durante la permanenza in cella, il soggetto ha simulato un malore e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Approfittando della situazione, ha tentato la fuga verso l’esterno dell’edificio, dirigendosi in direzione via Ugo Bassi. Il personale della Squadra Mobile è riuscito a intercettarlo pochi minuti dopo tra via Venezian e via Ugo Bassi, riportandolo nelle celle di sicurezza.

L’uomo è stato arrestato anche per evasione e deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione e per la violazione del Codice della Strada, a causa della falsificazione della targa. A seguito del rito direttissimo, svoltosi mercoledì 24 giugno 2026, il cittadino italiano è stato condotto in carcere a Bologna.

IPA