Due cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna. Gli arresti sono stati eseguiti ieri, 10 novembre, in due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato, che ha agito nei quartieri Mazzini e Bolognina per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Le operazioni della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la prima operazione si è svolta nel quartiere Mazzini, dove la sezione di polizia giudiziaria del Commissariato Bolognina Pontevecchio ha arrestato un cittadino montenegrino, classe 1993. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio, durante un controllo presso un’abitazione Acer, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto: hashish nascosto in casa

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto 670 grammi di hashish nascosti all’interno del frigorifero, oltre a un bilancino di precisione. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati allo spaccio e ad altri reati contro la persona e il patrimonio, era sottoposto a una misura alternativa con affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo l’arresto, è stato trattenuto nei locali della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

Il secondo arresto: crack ceduto in strada

La seconda operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Bologna, ha riguardato un cittadino nigeriano, classe 1994, attivo nel quartiere Bolognina. Gli agenti, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti, hanno organizzato un servizio di osservazione in tarda mattinata. Hanno così notato il sospettato dirigersi verso la fermata dell’autobus in via Azzurra, dove ha incontrato una ragazza italiana, classe 1997, alla quale ha ceduto 2 palline di crack, estratte poco prima dalla bocca.

Perquisizione e sequestro di cocaina

Il pusher ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti in borghese. Dopo una perquisizione personale, la polizia ha esteso i controlli anche al suo domicilio, dove sono stati trovati 45 grammi di cocaina e diversi strumenti per il confezionamento della droga. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo aveva fissato un appuntamento con l’acquirente proprio in via Azzurra, ma era solito svolgere la sua attività di spaccio anche nelle vie di Nicolo dall’Arca e zone limitrofe.

