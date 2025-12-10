Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e sequestri di droga sono il bilancio di una serie di operazioni condotte dalla Polizia nella serata del 9 dicembre a Bologna. Un cittadino nigeriano è stato sorpreso in flagranza mentre cedeva crack, mentre un marocchino è stato fermato con hashish e cocaina. Entrambi sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile: arrestato cittadino nigeriano per spaccio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Bologna ha portato a termine un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga nel quartiere Bolognina. Nel corso della serata del 9 dicembre, gli agenti hanno notato un uomo di nazionalità nigeriana, nato nel 1995, mentre effettuava una cessione sospetta in via Di Vincenzo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato visto estrarre dalla bocca una pallina, poi consegnata a un’altra persona.

L’intervento immediato degli agenti ha permesso di bloccare il sospettato e recuperare la sostanza, risultata essere cocaina in forma di crack, per un peso lordo di 1 grammo. Oltre alla droga, durante la perquisizione sono stati trovati 220 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il cittadino nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura, dove attende il rito direttissimo previsto per la mattina successiva.

Secondo arresto: marocchino fermato con hashish e cocaina

Nella stessa giornata, intorno alle ore 22.00, due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un altro arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un cittadino marocchino, classe 1998 e già gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a controllo all’incrocio tra via Zanardi e via Agucchi.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 2 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi e un involucro contenente 24 grammi di cocaina. L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto presso la locale Questura, dove attende l’udienza con rito direttissimo fissata per la mattina seguente.

Contesto e attività di prevenzione

Le operazioni della Polizia si inseriscono in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree urbane di Bologna. Gli arresti effettuati nella giornata del 9 dicembre testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel monitorare le zone più sensibili della città e nel colpire le attività illecite legate agli stupefacenti.

Entrambi i soggetti arrestati risultano già noti alle autorità per precedenti specifici e sono stati fermati in possesso di sostanze pronte per la vendita. Le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con altre attività di spaccio nella zona.

Sequestri e conseguenze

Oltre agli arresti, le operazioni hanno portato al sequestro di droga e denaro contante. Nel primo caso, la Squadra Mobile ha recuperato 1 grammo di crack e 220 euro, mentre nel secondo intervento sono stati sequestrati 190 grammi di hashish e 24 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti.

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria e saranno giudicati con rito direttissimo a Bologna.

