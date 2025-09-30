Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due circoli privati sono stati chiusi temporaneamente a Bologna dopo che la Polizia ha scoperto lo svolgimento di serate danzanti e intrattenimento senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione, condotta nella serata di sabato 27 settembre, è stata ordinata dal Questore per garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illecite.

Controlli mirati nei circoli privati: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Bologna ha intensificato i controlli sui circoli privati, con particolare attenzione alla verifica della regolarità delle attività svolte all’interno di questi locali. L’obiettivo principale era accertare il rispetto delle normative che regolano l’organizzazione di eventi aperti al pubblico e la somministrazione di bevande alcoliche.

Le irregolarità riscontrate durante i controlli

Nel corso dei controlli effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, in collaborazione con il reparto Commerciale della Polizia Locale di Bologna, sono emerse numerose irregolarità. In particolare, in due circoli situati in via Calzoni, è stato accertato che venivano organizzate serate danzanti e di intrattenimento senza le necessarie licenze di pubblico spettacolo. All’interno dei locali erano presenti circa 30 persone, con impianti di diffusione sonora, casse e dj set, elementi tipici di un locale di intrattenimento pubblico.

Vendita di alcol e accesso irregolare: i dettagli delle violazioni

In uno dei due circoli, gli agenti hanno scoperto anche un punto di somministrazione di bevande alcoliche a pagamento, in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Per accedere al locale, i partecipanti dovevano versare una quota associativa di circa 5 euro e acquistare un ulteriore biglietto del valore di 5 euro, senza che fosse compresa alcuna consumazione. La maggior parte degli avventori non risultava essere soci dei circoli e non era stata informata sulle finalità associative delle strutture, come invece previsto dalla normativa vigente.

Provvedimenti adottati: sospensione delle attività e tutela della sicurezza

Dai controlli sono emerse diverse irregolarità da parte dei gestori, tra cui la somministrazione abusiva di alcolici e l’organizzazione di eventi non autorizzati. Per questo motivo, il Questore ha disposto la sospensione temporanea delle autorizzazioni di Polizia per entrambi i circoli. In particolare, il circolo in cui veniva venduto alcol è stato chiuso per 15 giorni, mentre l’altro per 5 giorni. La misura è stata adottata per salvaguardare l’incolumità, la sicurezza e la moralità degli avventori, oltre che per garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole.

Le motivazioni della chiusura: sicurezza e ordine pubblico al centro

La decisione della Questura di Bologna è stata motivata dalla necessità di tutelare interessi pubblici primari, come la sicurezza e l’ordine pubblico. L’organizzazione di eventi senza le dovute autorizzazioni rappresenta infatti un rischio per l’incolumità dei partecipanti e può favorire situazioni di pericolo o di illegalità. La sospensione delle attività è stata quindi ritenuta indispensabile per prevenire ulteriori episodi di violazione delle norme e per ristabilire la legalità nei locali coinvolti.

