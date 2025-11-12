Bologna, entra di nascosto in casa della ex nonostante il divieto e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato
Un 37enne pakistano è stato arrestato a Bologna per violazione del divieto di avvicinamento e resistenza a pubblico ufficiale.
Un arresto per violazione della misura cautelare e resistenza a pubblico ufficiale a Bologna. Un 37enne pakistano è stato sorpreso nell’abitazione dell’ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento, e ha opposto resistenza ai militari intervenuti.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Bologna quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata allertata dalla Centrale Operativa. L’allarme è scattato dopo che i militari hanno ricevuto la segnalazione dell’avvicinamento oltre il limite consentito di un uomo all’ex compagna, la quale in quel momento risultava assente dall’abitazione.
L’intervento dei Carabinieri
Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato con sorpresa il 37enne pakistano da solo all’interno dell’appartamento della donna. La proprietaria, contattata telefonicamente, ha spiegato di essere fuori casa per motivi di lavoro e di aver lasciato in carica, nella camera da letto, il dispositivo anti-stalking.
La resistenza e l’arresto
Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo ha opposto resistenza ai militari, tentando di aggredirli. Per questo motivo è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto presso il Tribunale cittadino.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.