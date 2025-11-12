Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione della misura cautelare e resistenza a pubblico ufficiale a Bologna. Un 37enne pakistano è stato sorpreso nell’abitazione dell’ex compagna, nonostante il divieto di avvicinamento, e ha opposto resistenza ai militari intervenuti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Bologna quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata allertata dalla Centrale Operativa. L’allarme è scattato dopo che i militari hanno ricevuto la segnalazione dell’avvicinamento oltre il limite consentito di un uomo all’ex compagna, la quale in quel momento risultava assente dall’abitazione.

L’intervento dei Carabinieri

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato con sorpresa il 37enne pakistano da solo all’interno dell’appartamento della donna. La proprietaria, contattata telefonicamente, ha spiegato di essere fuori casa per motivi di lavoro e di aver lasciato in carica, nella camera da letto, il dispositivo anti-stalking.

La resistenza e l’arresto

Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo ha opposto resistenza ai militari, tentando di aggredirli. Per questo motivo è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato tradotto presso il Tribunale cittadino.

IPA