Bologna, entra in gioielleria e riempie le tasche di collane: picchia la guardia ma viene arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Bologna, dove un cittadino georgiano è stato fermato per tentata rapina in una gioielleria. L’uomo ha aggredito l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire con preziosi nascosti nei pantaloni.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in un centro commerciale in Via Larga a Bologna. Erano circa le 12.00 quando è giunta una segnalazione di tentata rapina in una gioielleria. Gli agenti hanno prontamente bloccato un uomo che stava cercando di fuggire dopo aver aggredito l’addetto alla sicurezza del negozio.

La dinamica del tentato furto

Il cittadino georgiano, nato nel 1981, è entrato nel negozio e si è avvicinato a una vetrina per osservare la merce esposta. Senza danneggiare la vetrina, è riuscito ad aprirla e ha iniziato a nascondere numerosi preziosi nelle tasche dei pantaloni. Tuttavia, durante la colluttazione con l’addetto alla sicurezza, un cittadino italiano nato nel 1978, ha perso diversi oggetti preziosi dalle tasche.

Il valore del bottino

Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di numerosi bracciali e collane, per un valore complessivo di 11.287 euro. Tutti gli oggetti sono stati restituiti al proprietario del negozio, mettendo fine al tentativo di furto.

Conseguenze legali

Per quanto accaduto, il cittadino georgiano è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina impropria. Nella mattinata odierna è previsto il rito direttissimo, che determinerà le conseguenze legali per l’uomo.

Fonte foto: IPA