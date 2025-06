Bologna, evade dalla volante sfondando il finestrino mentre i poliziotti salvano una ragazza rapinata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Bologna, dove un pluripregiudicato di origine marocchina è stato fermato per furti e danneggiamenti. L’uomo era sfuggito alla cattura dopo essere stato fermato a Ravenna per danneggiamenti su autovetture in sosta.

La fuga e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane era diventato irreperibile dalla notte del 20 giugno 2025. Dopo essere stato fermato dalle Volanti di Ravenna, era riuscito a fuggire dalla cellula di sicurezza di un’auto di servizio, sfondandone il finestrino. Gli agenti, impegnati a soccorrere una ragazza vittima di una violenta rapina, non erano riusciti a impedirne la fuga.

Le indagini e la cattura

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, in collaborazione con gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Due Torri San Francesco” di Bologna, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia in carcere da parte del G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna. Il fuggitivo, già sottoposto all’obbligo di firma, era riuscito a sottrarsi alla misura cautelare per diversi giorni.

Il fermo a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha ristretto il campo di ricerca ad alcuni quartieri di Bologna, città ben conosciuta dal pregiudicato. Gli agenti della Questura di Bologna, durante un’attività di pattugliamento, hanno riconosciuto il ricercato nei pressi del centro cittadino e lo hanno fermato.

Conseguenze legali

All’esito dell’operazione, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Bologna, dove attenderà l’interrogatorio di garanzia. L’arresto rappresenta un importante risultato per le forze dell’ordine, impegnate nella lotta contro i reati predatori e i danneggiamenti.

