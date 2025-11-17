Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere a Bologna. I fatti sono avvenuti durante un servizio di vigilanza stradale, quando i militari hanno fermato un’auto sospetta nel quartiere San Donato-San Vitale. Nell’abitacolo sono stati rinvenuti un coltello da cucina di grandi dimensioni e oltre 6 kg di oro in lastre, la cui provenienza non è stata giustificata dai fermati.

Il controllo e la scoperta

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, tutto è iniziato durante un normale servizio di pattugliamento in via del Ceramista, nel quartiere San Donato-San Vitale di Bologna. Una gazzella dell’Arma ha notato un’utilitaria grigia con a bordo due persone, il cui conducente, un uomo di 67 anni di origine marocchina, ha assunto un comportamento sospetto alla vista dei militari, proseguendo la marcia con evidente nervosismo.

L’identificazione e la perquisizione

Fermati per un controllo, i due stranieri – il conducente 67enne e il passeggero 47enne, entrambi originari del Marocco – si sono mostrati agitati e nervosi. I Carabinieri hanno subito notato, nella portiera anteriore sinistra dell’auto, un coltello da cucina di notevoli dimensioni: la lama misurava 20 cm, per una lunghezza totale di 32 cm. Il conducente non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sul possesso dell’arma.

Il ritrovamento dell’oro

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto un sacchetto di plastica contenente 6 involucri sigillati con nastro adesivo. All’interno di ciascun involucro erano custodite lastre in oro giallo, per un peso complessivo di poco più di 6 kg. Anche in questo caso, il conducente non ha saputo chiarire la provenienza del prezioso materiale.

Le denunce e le accuse

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna i due cittadini marocchini per ricettazione in concorso. Il 67enne è stato inoltre denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in relazione al coltello trovato nell’auto.

Le indagini sulla provenienza dell’oro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza delle lastre d’oro sequestrate. Il materiale, del valore potenzialmente molto elevato, è stato posto sotto sequestro in attesa di ulteriori sviluppi investigativi.

IPA