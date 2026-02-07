Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato sull’autostrada A1 un uomo di 65 anni, originario del Veneto, trovato in possesso di oltre 400 capi di abbigliamento contraffatti. La merce è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato per ricettazione dalla Polizia Stradale di Bologna.

Il controllo sull’autostrada A1

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato negli ultimi giorni di gennaio lungo l’autostrada A1. Una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio ha notato una vettura sospetta all’altezza dell’interconnessione tra la Variante di Valico e la Direttissima, in direzione nord. Gli agenti sono stati insospettiti dalla presenza di scatoloni coperti da un telo nero all’interno dell’auto guidata dal 65enne veneto.

Il fermo e la scoperta della merce

La Polizia Stradale ha deciso di procedere al controllo del veicolo, fermandolo in sicurezza presso il casello di Sasso Marconi. All’interno dell’auto sono stati trovati 5 scatoloni contenenti oltre 400 capi di abbigliamento, tra felpe e t-shirt recanti il marchio “Versace“. L’uomo non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che attestasse la provenienza o la destinazione della merce.

Contraffazione e sequestro

Un primo esame dei capi ha permesso agli agenti di accertare che si trattava di prodotti finemente contraffatti, dunque di provenienza illecita. Tutta la merce è stata immediatamente sottoposta a sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti.

Denuncia per ricettazione

Al termine delle verifiche, condotte anche con il supporto della Squadra di Polizia Giudiziaria, il 65enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bologna per ricettazione.

