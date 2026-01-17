Bologna - Fiorentina non sarà rinviata per la morte di Commisso, "Onoriamo il presidente giocando"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La partita tra Bologna e Fiorentina non è stata rinviata per la morte di Rocco Commisso, presidente della squadra viola. La Fiorentina non ha chiesto il rinvio, e quindi le due squadre scenderanno regolarmente in campo per il match di Serie A previsto per domenica 18 gennaio alle 15. Prima del fischio d’inizio le due squadre osserveranno un minuto di silenzio, come accadrà anche negli altri campi della Serie A.

Morte Commisso, Fiorentina-Bologna non è stata rinviata

La decisione di far osservare un minuto di silenzio in onore di Rocco Commisso, morto nella notte tra venerdì e sabato, è stata presa dalla Lega Serie A. La Fiorentina giocherà contro il Bologna con il lutto al braccio e, durante il riscaldamento, utilizzerà una t-shirt dedicata al presidente.

Oltre a Fiorentina-Bologna, si giocherà anche Fiorentina-Genoa, in programma oggi alle 15 e valevole per la Serie A Women.

ANSA

La scelta della Fiorentina e la morte di Joe Barone

La Fiorentina ha spiegato sui social il perché della scelta di giocare la partita contro il Bologna. “La Fiorentina ha deciso per volontà della famiglia Commisso e per onorare il ricordo del suo Presidente di scendere in campo in tutti gli impegni sportivi previsti”, si legge nel post della squadra toscana.

“Per tutti quelli che lo hanno conosciuto, il calcio è sempre stata la sua passione più grande e per rispetto di questo grande amore le squadre della Fiorentina onoreranno il suo ricordo giocando per lui su tutti i campi”, è il commento della società sui canali social.

Per la Fiorentina si tratta del secondo grave lutto a livello dirigenziale in pochi anni. Il 17 marzo 2024, infatti, era morto Joe Barone, stroncato da un infarto, mentre era direttore generale della squadra viola.

Chi era Rocco Commisso, presidente della Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è scomparso nella notte in Italia all’età di 76 anni. Originario di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, si era trasferito negli Stati Uniti a soli 12 anni. Lì ha costruito una brillante carriera imprenditoriale, culminata con la fondazione di Mediacom nel 1995, diventata negli anni uno dei principali colossi mondiali dei sistemi via cavo.

Grande appassionato di calcio, aveva mosso i primi passi nel mondo sportivo con l’acquisto dei New York Cosmos, per poi tornare in Italia il 6 giugno 2019 rilevando la Fiorentina.

Sotto la sua presidenza sono nati progetti importanti come il Viola Park e la squadra ha raggiunto due finali di Conference League e una di Coppa Italia, senza però riuscire a coronare il sogno della vittoria di un trofeo.