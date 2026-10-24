Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Invasione pacifica, questa mattina intorno alle 12.30, al supermercato Pam di via di Corticella a Bologna: gli attivisti di ‘Carrelli Vuoti’ hanno dato vita a un flash mob per protestare contro il carovita e rivendicare un dimezzamento dei costi dei generi alimentari. L’azione è scattata nell’ora di punta, snodandosi tra le corsie e lo stupore dei clienti intenti a riempire i carrelli, diversi dei quali hanno sostenuto la protesta con applausi e gesti d’intesa. “Siamo qui per pretendere una spesa popolare al 50%, perché non ne possiamo più di pagare così tanto una spesa che alimenta i profitti delle grandi catene, che speculano sulla vita dei lavoratori“, ha spiegato Tommaso, uno dei manifestanti. “Parliamo sia di chi lavora nei supermercati sia di tutte quelle persone che ogni giorno lottano per arrivare a fine mese”.

ANSA