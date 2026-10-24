Bologna, flash mob di 'Carrelli Vuoti' al supermercato contro il carovita: "Prezzi giù del 50%"
Attivisti di 'Carrelli Vuoti' protestano a Bologna per ridurre i prezzi dei generi alimentari al 50%
Invasione pacifica, questa mattina intorno alle 12.30, al supermercato Pam di via di Corticella a Bologna: gli attivisti di ‘Carrelli Vuoti’ hanno dato vita a un flash mob per protestare contro il carovita e rivendicare un dimezzamento dei costi dei generi alimentari. L’azione è scattata nell’ora di punta, snodandosi tra le corsie e lo stupore dei clienti intenti a riempire i carrelli, diversi dei quali hanno sostenuto la protesta con applausi e gesti d’intesa. “Siamo qui per pretendere una spesa popolare al 50%, perché non ne possiamo più di pagare così tanto una spesa che alimenta i profitti delle grandi catene, che speculano sulla vita dei lavoratori“, ha spiegato Tommaso, uno dei manifestanti. “Parliamo sia di chi lavora nei supermercati sia di tutte quelle persone che ogni giorno lottano per arrivare a fine mese”.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.