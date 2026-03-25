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Fermati a Bologna dopo un lungo inseguimento iniziato nella provincia di Prato, due cittadini cileni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per furto tentato in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e altri reati. I due uomini, rispettivamente classe 1998 e 1997, sono stati bloccati dopo una fuga rocambolesca che ha coinvolto diverse pattuglie e si è conclusa nel parco “Nicholas Green”. L’operazione è stata condotta nella serata di ieri, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La dinamica dei fatti: tentato furto e fuga in autostrada

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle ore 22 quando i due cittadini cileni hanno tentato di mettere a segno un furto in un appartamento nella provincia di Prato. L’azione è stata interrotta dall’intervento dei proprietari dell’abitazione, che hanno sorpreso i malviventi e li hanno messi in fuga. I residenti hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine, fornendo indicazioni precise sulla direzione di fuga dei sospetti, che si sono diretti verso l’Autostrada A1 in direzione Nord.

L’inseguimento: dalla provincia di Prato a Bologna

Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Pian del Voglio (BO), allertata dal COPS di Firenze, ha intercettato la Peugeot grigia con a bordo i due uomini all’altezza del chilometro 220 dell’autostrada. Gli agenti hanno intimato più volte l’alt al conducente, ma quest’ultimo ha ignorato i segnali e ha proseguito la fuga a velocità sostenuta, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

La fuga in città e l’arresto

Giunti allo svincolo di Casalecchio di Reno (BO), i fuggitivi hanno abbandonato l’autostrada e si sono diretti verso il centro abitato di Bologna, continuando a guidare in modo pericoloso. In città, la vettura ha raggiunto la velocità di 100 km/h, urtando diversi veicoli e rischiando di investire alcuni pedoni. Nonostante la pericolosità della situazione, fortunatamente non si sono registrati feriti.

La corsa si è conclusa in via Sandro Pertini, dove l’auto ha urtato un marciapiede. I due uomini hanno quindi abbandonato il veicolo e hanno tentato la fuga a piedi, dirigendosi verso il parco “Nicholas Green”. Qui sono stati individuati da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico mentre cercavano di nascondersi sul tetto di un edificio situato all’interno del parco.

Il materiale sequestrato e le accuse

A seguito della perquisizione personale e veicolare, gli agenti hanno rinvenuto in possesso dei due arrestati diversi oggetti riconducibili ad attività illecite: due cacciaviti a taglio, un piede di porco, un apparecchio ricetrasmittente, due cellulari, diverse torce a batterie, orologi, vari pezzi di bigiotteria e diversi documenti d’identità appartenenti ad altre persone. Tutto il materiale è stato sequestrato come possibile refurtiva o strumenti utilizzati per commettere furti.

Le contestazioni e il procedimento giudiziario

I due cittadini cileni sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciati per porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione e violazione di domicilio, in quanto durante la fuga a piedi si sono introdotti nelle pertinenze di un’abitazione in via Nicolò dell’Abate. Inoltre, sono state loro contestate diverse violazioni del Codice della Strada per la condotta di guida pericolosa tenuta durante l’inseguimento.

IPA