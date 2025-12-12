Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere presso il centro commerciale Shopville Gran Reno a Bologna. Un 38enne di origine rumena è stato fermato dopo aver minacciato i clienti brandendo un coltello di grandi dimensioni. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato bloccato dai militari nonostante la sua resistenza e l’utilizzo infruttuoso del taser.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato presso il centro commerciale Shopville Gran Reno, situato nella zona di Bologna Borgo Panigale. L’intervento è stato richiesto tramite una segnalazione al NUE 112, che ha portato sul posto due pattuglie della Sezione Radiomobile, una di Bologna e una di Borgo Panigale.

L’intervento dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito, i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un individuo che, in evidente stato di alterazione, stava minacciando i clienti del centro commerciale. L’uomo, armato di un coltello di 31 cm (di cui 29 cm di lama a doppio filo), urlava frasi sconnesse e si mostrava particolarmente aggressivo. Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi, il 38enne ha tentato più volte di colpire i Carabinieri, costringendoli a ricorrere all’uso del taser. Tuttavia, a causa dello spessore della giacca indossata dall’uomo, il dispositivo non ha avuto effetto.

La colluttazione e l’arresto

Nonostante l’atteggiamento violento e la resistenza opposta, i militari sono riusciti a bloccare e mettere in sicurezza l’uomo, che continuava a impugnare saldamente il coltello. Dopo essere stato arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il 38enne è stato condotto in camera di sicurezza in attesa del processo.

Tentativo di evasione e ulteriori accuse

Durante la permanenza in caserma, l’uomo ha tentato di approfittare di un momento in cui aveva chiesto di andare in bagno per cercare di evadere. Il tentativo è stato però sventato grazie alla prontezza dei militari addetti alla custodia, ai quali l’arrestato ha opposto una nuova resistenza. Per questo motivo, oltre alle accuse iniziali, è stato anche deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Le misure cautelari

Al termine del processo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nella città metropolitana di Bologna.

IPA